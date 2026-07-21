Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Im Vorfeld auf die in Kürze anstehende Veröffentlichung des Quartalsberichtes für den Baustoffkonzern bekräftigten Experten nach dem als übertrieben eingeschätzten Kurseinbruch der Aktie mit Kurszielen von bis zu 292 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 190 Euro zulegen kann.

Nachdem die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) nach dem gelungenen Start in das Jahr 2026, der am 26.1.26 bei 241,80 Euro auf einem Jahreshoch gipfelte, bis Mitte März auf bis zu 160 Euro eingebrochen war, konnte sie sich in einer volatilen Seitwärtsbewegung stabilisieren. Im frühen Handel des 21.7.26 notierte die Aktie bei 170,70 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY4JE26, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 1,46 – 1,48 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 190 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,49 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,461 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,461 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ489V7, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 1,81 – 1,83 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,75 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 144,911 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,911 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK4E3B2, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 2,61 – 2,62 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,50 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.