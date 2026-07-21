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    Tradingchance

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    Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 190 Euro zulegen kann.

    Nachdem die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) nach dem gelungenen Start in das Jahr 2026, der am 26.1.26 bei 241,80 Euro auf einem Jahreshoch gipfelte, bis Mitte März auf bis zu 160 Euro eingebrochen war, konnte sie sich in einer volatilen Seitwärtsbewegung stabilisieren. Im frühen Handel des 21.7.26 notierte die Aktie bei 170,70 Euro.

    Im Vorfeld auf die in Kürze anstehende Veröffentlichung des Quartalsberichtes für den Baustoffkonzern bekräftigten Experten nach dem als übertrieben eingeschätzten Kurseinbruch der Aktie mit Kurszielen von bis zu 292 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 190 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 175 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 175 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000DY4JE26, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 1,46 – 1,48 Euro gehandelt.

    Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 190 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,49 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,461 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,461 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ489V7, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 1,81 – 1,83 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,75 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 144,911 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,911 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK4E3B2, wurde beim Aktienkurs von 170,70 Euro mit 2,61 – 2,62 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 190 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,50 Euro (+72 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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