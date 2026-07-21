Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1424 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1426 Dollar festgesetzt.

Zuletzt sind die Ölpreise nicht weiter gestiegen, nachdem die jüngste Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Notierungen zu Beginn der Woche nach oben getrieben hatte. Dies ließ am Markt die Inflationserwartungen stärker in den Vordergrund rücken. Dennoch wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen auf der Zinssitzung am Donnerstag vorerst nicht weiter anheben wird.