BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Schweizer hätten die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele aber nicht angehoben, schrieb Justin Smith in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft in diesem Jahr dürften nun im unteren einstelligen Prozentbereich steigen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 06:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 135,5EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



