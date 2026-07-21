Inflations-Hoffnung in Großbritannien – aber der Einkauf bleibt teuer

Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat neue Maßnahmen angekündigt, um den Alltagsdruck auf die Briten zu verringern. Am Dienstag senkte er die Steuern auf Stromrechnungen ab Oktober. Die Daten von Worldpanel stellen die aktuellste Momentaufnahme des britischen Verbraucherverhaltens dar und geben einen ersten Hinweis auf den Preisdruck bei Lebensmitteln im Juli. Die offiziellen Inflationsdaten für Juni werden am Mittwoch veröffentlicht. Die jährliche Lebensmittelrechnung erzählt eine umfassendere Geschichte, sagt WorldPanel.

Die Inflation bei Lebensmitteln in Großbritannien hat sich im Juli auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2024 verlangsamt, teilte das Forschungsinstitut Worldpanel by Numerator am Dienstag mit. Dies bietet Haushalten, die mit den hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, etwas Entlastung. Laut Worldpanel lag die flächenbereinigte Inflation bei Lebensmitteln in den vier Wochen bis zum 12. Juli bei 2,6 Prozent, ein Rückgang gegenüber 3,0 Prozent im Bericht des Vormonats, wie Reuters berichtet.

Laut den Daten von Worldpanel stiegen die Lebensmittelumsätze in Großbritannien in den vier Wochen im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent, was auf das heiße Wetter und die Fußballweltmeisterschaft zurückzuführen war. Fraser McKevitt, Leiter der Abteilung für Einzelhandels- und Verbrauchereinblicke bei Worldpanel, sagte, dass die nachlassenden Preissteigerungen zwar eine willkommene Nachricht für die Käufer seien, die jährliche Rechnung aber ein umfassenderes Bild zeige.

Er sagte: "Ein durchschnittlicher Haushalt gab in den letzten zwölf Monaten bis Juli 5.530 Pfund (7.425 US-Dollar) für Lebensmittel aus, 156 Pfund mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – eine Erinnerung daran, dass die kumulierten Kosten des wöchentlichen Einkaufs weiter steigen, selbst wenn sich die Inflationsrate verlangsamt“, sagte er. Laut Worldpanel stieg der Umsatz von Branchenführer Tesco in den zwölf Wochen bis zum 12. Juli im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent, während der Marktanteil zum zweiten Mal in Folge leicht zurückging. Der Umsatz des zweitgrößten Anbieters Sainsbury’s legte um 2,8 Prozent zu.

Der Discounter Lidl blieb im Datensatz des Forschers der am schnellsten wachsende stationäre Lebensmittelhändler mit einem Umsatzplus von 8,6 Prozent, während der Online-Supermarkt Ocado insgesamt am schnellsten wuchs, mit einem Anstieg von 14,1 Prozent. Während die Umsätze des drittgrößten Anbieters Asda um 1,1 Prozent zurückgingen, war dies eine Verbesserung gegenüber dem Bericht des Vormonats.

Die Worldpanel-Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Lebensmittel im Einzelhandel und gelten als früher Indikator. Am Mittwoch folgen die offiziellen britischen Inflationsdaten. Dort achten Anleger besonders auf: Die Gesamtinflation, die Kerninflation, die Dienstleistungsinflation. Sollten auch diese Werte weiter nachgeben, könnte das die Erwartungen an den nächsten Zinsschritt der Bank of England beeinflussen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 0,850GBP auf Forex (21. Juli 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

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