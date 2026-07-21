AKTIE IM FOKUS
Munich Re fallen - Ziel für Unfall- und Schadenrück im Blick
- Erholungsrally der Munich-Re Aktien stockt deutlich
- Papiere fallen am Vormittag um 14 Prozent auf 509,40
- Konzern prüft Prognose der Rückversicherung genauer
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die seit Juni laufende Erholungsrally der Munich-Re-Aktien ist am Dienstag ins Stocken geraten. Die Papiere fielen am Vormittag um 14 Prozent auf 509,40 Euro. Zuvor hatten sie aber auch - ausgehend vom Tief seit August 2024 - binnen eineinhalb Monaten um fast ein Fünftel zugelegt.
Munich-Re-Finanzchef Andrew Buchanan sagte nun in einem Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" mit Blick auf die Rückversicherung: "Im Rahmen der Arbeiten für den Halbjahresabschluss werden wir sehr genau auf das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal schauen. Daraus wird sich ergeben, welche Prognose wir dem Markt geben."
Der Konzern scheine also seine Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung zu hinterfragen, so ein Händler. Allerdings überrasche das nur bedingt, nachdem es vom Unternehmen schon im Mai geheißen habe, dass es anspruchsvoller werde, das Umsatzziel von 40 Milliarden Euro in der Rückversicherung zu erreichen./mis/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 508 auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,16 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,09 %/+18,67 % bedeutet.
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Die Idee von einem schwachen Geschäft mit der Folge von schwachen Zahlen durch mehr Wettbewerb grenzt sich zunehmend ein. Im Kern reduziert sich die Situation auf Preisrückgänge durch erstaunlich geringe Großschäden, der Gewinn 2026 wird eher auf der Oberseite überraschen und das ist von Kapitalanlagen bis Versicherungsmärkten greifbar. Die Wettbewerbssituation mag die von zunehmend attraktiven Märkten sein, es gibt eine hohe Anziehungskraft und Konkurrenz gebracht ist dann schon schwieriger und tritt nicht dynamisch auf. Überhaupt ist diese Insurtechmär schon in einfachen Erstversicherungsmärkten nicht von Erfolg begleitet, von einem maulheldigem Mission Statement blieb mehrmals nicht mehr als Selbstüberschätzung der Erfinder. Jetzt sollen Rückversicherungsmärkte leicht eroberbar sein? Klar ist die Billigheimeridee erstmal keksig, nervt, doch hält sich der Marktanteil in Grenzen und dann wird es analog zu Erstversicherern einen Abflug geben.
Ein Kurs ist ein Statement, eine Rückversicherung kann eine Berkshire Hathaway als Benchmark haben und allerlei ewige Bodengewächse nicht. Niedrige Kurse sind was für bedürftige und nach Kapitalerhöhungen lechzende Unternehmen, für eine Zielgruppe von Aktionären um Studenten mit Helfersyndrom.
Wir haben noch fünf Monate. Munich Re liefert stabile Gewinne, verlässliche Cashflows und ein laufendes Rückkaufprogramm – das erzeugt strukturellen Aufwärtsdruck. Die Aktie sprintet nicht, sie arbeitet sich hoch. Wenn Marktumfeld und Zahlen wie gewohnt kommen, ist ein erneuter Anlauf Richtung 567 € mMn. realistisch.