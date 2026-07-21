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    AKTIE IM FOKUS

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    Munich Re fallen - Ziel für Unfall- und Schadenrück im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholungsrally der Munich-Re Aktien stockt deutlich
    • Papiere fallen am Vormittag um 14 Prozent auf 509,40
    • Konzern prüft Prognose der Rückversicherung genauer
    AKTIE IM FOKUS - Munich Re fallen - Ziel für Unfall- und Schadenrück im Blick
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die seit Juni laufende Erholungsrally der Munich-Re-Aktien ist am Dienstag ins Stocken geraten. Die Papiere fielen am Vormittag um 14 Prozent auf 509,40 Euro. Zuvor hatten sie aber auch - ausgehend vom Tief seit August 2024 - binnen eineinhalb Monaten um fast ein Fünftel zugelegt.

    Munich-Re-Finanzchef Andrew Buchanan sagte nun in einem Gespräch mit der "Börsen-Zeitung" mit Blick auf die Rückversicherung: "Im Rahmen der Arbeiten für den Halbjahresabschluss werden wir sehr genau auf das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal schauen. Daraus wird sich ergeben, welche Prognose wir dem Markt geben."

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    Der Konzern scheine also seine Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung zu hinterfragen, so ein Händler. Allerdings überrasche das nur bedingt, nachdem es vom Unternehmen schon im Mai geheißen habe, dass es anspruchsvoller werde, das Umsatzziel von 40 Milliarden Euro in der Rückversicherung zu erreichen./mis/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 508 auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 66,16 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 490,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -3,09 %/+18,67 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Münchener Rück: Debatte über den jüngsten starken Anstieg und das Risiko einer technischen Korrektur versus fundamentale Rechtfertigung durch stabile Gewinne, Cashflows und Rückkäufe. Themen sind taktisches Abwarten, Kauflimits (u. a. bis ~520), einzelne Nachkäufe, Aktiensplit-Überlegung sowie Kursziele von etwa 567 bis 700–1000 €; zugleich wird vor modellfreien Trendprojektionen gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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    dpa-AFX
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