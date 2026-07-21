Munich Re fallen - Ziel für Unfall- und Schadenrück im Blick

Die Idee von einem schwachen Geschäft mit der Folge von schwachen Zahlen durch mehr Wettbewerb grenzt sich zunehmend ein. Im Kern reduziert sich die Situation auf Preisrückgänge durch erstaunlich geringe Großschäden, der Gewinn 2026 wird eher auf der Oberseite überraschen und das ist von Kapitalanlagen bis Versicherungsmärkten greifbar. Die Wettbewerbssituation mag die von zunehmend attraktiven Märkten sein, es gibt eine hohe Anziehungskraft und Konkurrenz gebracht ist dann schon schwieriger und tritt nicht dynamisch auf. Überhaupt ist diese Insurtechmär schon in einfachen Erstversicherungsmärkten nicht von Erfolg begleitet, von einem maulheldigem Mission Statement blieb mehrmals nicht mehr als Selbstüberschätzung der Erfinder. Jetzt sollen Rückversicherungsmärkte leicht eroberbar sein? Klar ist die Billigheimeridee erstmal keksig, nervt, doch hält sich der Marktanteil in Grenzen und dann wird es analog zu Erstversicherern einen Abflug geben.





Von daher ist der ganze Ritt von 610€ runter ein Ritt auf eine Fata Morgana zu, Realität zählt und die Aktienkursverfallsanhänger wurden der Reihe nach besitzlos, die Belohnung in tieferen Kursen fehlte, dann falsifiziert sich auch für sie die grundlegende Annahme von aufkommender Schwäche, Kurse steigen, die Börse gewinnt neues Zutrauen, Vertrauen, Kurse einen neuen Trend, kommend frische Höchstkurse und später Gier samt Euphorie.





Das alles auf einem selbst durch Dividende abgesicherten Level, das CRV ist schlicht überragend. Das Nachlernmotiv für Börsianer und Kurse wird auch im langfristigen Kursrahmen tragen, das hier an zwei von drei Tagen Kursgewinne sind ist keine vergängliche Streuung.





Warum verkauft überhaupt wer diese Aktie?