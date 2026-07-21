ANALYSE-FLASH
RBC startet Zurich mit 'Outperform' - Ziel 670 Franken
- RBC bewertet Zurich mit Outperform und Ziel 670
- Zurich zeigte in zehn Jahren Erstklassigkeit
- Zweitgrößter Anbieter mit hohen Margen im Leben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 671,7 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 101,34 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -22,38 %/+34,65 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 670 Euro