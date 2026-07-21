RBC startet Zurich mit 'Outperform' - Ziel 670 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 671,7 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 101,34 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -22,38 %/+34,65 % bedeutet.