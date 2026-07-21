Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 110 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 136 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 277,35 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -19,31 %/+2,69 % bedeutet.