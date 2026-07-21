ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 110 Franken
- Jefferies stuft Novartis auf Hold mit Ziel 110
- Umsatz fünf Prozent über Konsensschätzung
- Ergebnis je Aktie zwölf Prozent über Prognose
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Leuchten in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Schweizer hätten von etablierten Marken profitiert, die Medikamente Kesimpta und Scemblix hätten die Erwartungen übertroffen. Das Ergebnis je Aktien liege um zwölf Prozent über der Konsensprognose./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 136 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 277,35 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -19,31 %/+2,69 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
@Jan24: ich würde Novartis auf keinen Fall mit Verlust verkaufen. Die Aktie steigt langfristig immer; schau Dir mal den Kursverlauf der letzten fünf Jahre an. Vor ein paar Wochen ist die Aktie bei ca. 143 Euro heiß gelaufen - da war eine Korrektur vorhersehbar. Falls am kommenden Dienstag der Kurs noch weiter zurückläuft, kaufe ich eher nach.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.