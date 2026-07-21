Börsenstart Europa - 21.07. - FTSE Athex 20 stark +1,72 %

Der MDAX steht bei 31.661,79 PKT und gewinnt bisher +0,49 %. Top-Werte: AIXTRON +3,25 %, Elmos Semiconductor +3,10 %, HENSOLDT +2,83 % Flop-Werte: Salzgitter -2,02 %, IONOS Group -1,63 %, Nordex -1,61 %

Der DAX steht aktuell (09:59:34) bei 24.871,37 PKT und steigt um +0,65 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,40 %, Daimler Truck Holding +2,10 %, Rheinmetall +2,02 % Flop-Werte: Münchener Rück -1,92 %, Brenntag -1,76 %, Deutsche Boerse -1,57 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.759,66 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: AIXTRON +3,25 %, Elmos Semiconductor +3,10 %, PVA TePla +3,00 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,22 %, Ottobock -2,76 %, Carl Zeiss Meditec -1,91 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.252,51 PKT und steigt um +1,01 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,52 %, Infineon Technologies +2,40 %, TotalEnergies +2,02 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,92 %, Wolters Kluwer -1,67 %, Deutsche Boerse -1,57 %

Der ATX steht aktuell (09:59:21) bei 6.399,47 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,84 %, PORR +1,37 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,30 %

Flop-Werte: Wienerberger -6,75 %, BAWAG Group -1,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,46 %

Der SMI steht bei 14.261,07 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.

Top-Werte: Novartis +3,50 %, Logitech International +1,93 %, UBS Group +1,42 %

Flop-Werte: Alcon -1,89 %, Lonza Group -1,03 %, Swiss Re -0,70 %

Der CAC 40 steht bei 8.344,29 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +3,49 %, TotalEnergies +2,02 %, Thales +1,75 %

Flop-Werte: Eurofins Scientific -1,95 %, Capgemini -1,85 %, Carrefour -1,77 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.126,11 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Skanska (B) +1,75 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,56 %, Swedbank Shs(A) +1,52 %

Flop-Werte: Telia Company -0,64 %, Alfa Laval -0,60 %, Assa Abloy Registered (B) -0,57 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.225,00 PKT und gewinnt bisher +1,72 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,69 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,31 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,80 %

Flop-Werte: Jumbo -0,38 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,14 %, Public Power -0,09 %