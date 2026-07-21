Die Macht der Pässe nimmt zu, während der Weltfrieden abnimmt

Diese Ergebnisse stehen in krassem Gegensatz zum aktuellen Global Peace Index, der ebenfalls seine 20. Ausgabe feiert und das bislang düsterste Bild zeichnet. Nach Angaben des Institute for Economics & Peace erlebt die Welt derzeit die höchste Zahl an zwischenstaatlichen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei die globale Friedenslage das zwölfte Jahr in Folge abnimmt. Heute sind 119 Länder weniger friedlich als noch im Jahr 2008, während 103 Länder in den letzten fünf Jahren in einen externen Konflikt verwickelt waren – fast doppelt so viele wie zu Beginn des Index.

LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum des Henley Passport Index zeigt, dass ein Reisepass mittlerweile im Durchschnitt visumfreien Zugang zu 108 Reisezielen weltweit gewährt – gegenüber lediglich 58 bei der Einführung des Index im Jahr 2006 –, was verdeutlicht, wie dramatisch sich die globale Mobilität in den letzten zwei Jahrzehnten ausgeweitet hat.

Während sich Millionen von Reisenden darauf vorbereiten, im Rahmen der Hauptreisezeit der Sommerferien auf der Nordhalbkugel Grenzen zu überqueren, zeigt der Henley Passport Index vom Juli 2026 – der auf exklusiven Timatic-Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert –, dass sich die internationale Mobilität trotz einer zunehmend von Konflikten geprägten geopolitischen Lage weiterentwickelt.

Singapur behält seine Position als Inhaber des weltweit leistungsstärksten Reisepasses mit visumfreiem Zugang zu 192 Reisezielen, während die Vereinigten Arabischen Emirate seit Januar den größten Sprung nach vorne verzeichnen: Sie kletterten um drei Plätze nach oben und teilen sich nun mit Japan und Südkorea den zweiten Platz mit Zugang zu 188 Reisezielen.

Das Vereinigte Königreich ist auf Platz 6 geklettert, nachdem es sich den visumfreien Zugang zu China und Malawi gesichert hat, während Kanada auf Platz 7 aufgestiegen ist. Die Vereinigten Staaten belegen weiterhin Platz 10 und gehören nun zu den wenigen Passarten der Spitzenklasse, für die bei einer Einreise nach China noch ein Visum erforderlich ist.

Dr. Christian H. Kaelin, Chairman von Henley & Partners und Schöpfer des Henley Passport Index, sagt: „Daten aus zwanzig Jahren zeigen, dass die Stärke eines Reisepasses einer der deutlichsten Ausdrucksformen des geopolitischen Kapitals eines Landes ist. Er spiegelt weit mehr wider als nur Frieden oder Wohlstand. Die weltweit stärksten Pässe gehören zu Nationen, die andere Länder als Partner schätzen – sei es in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit oder Zusammenarbeit."