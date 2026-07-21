🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Macht der Pässe nimmt zu, während der Weltfrieden abnimmt

    LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum des Henley Passport Index zeigt, dass ein Reisepass mittlerweile im Durchschnitt visumfreien Zugang zu 108 Reisezielen weltweit gewährt – gegenüber lediglich 58 bei der Einführung des Index im Jahr 2006 –, was verdeutlicht, wie dramatisch sich die globale Mobilität in den letzten zwei Jahrzehnten ausgeweitet hat.

    Diese Ergebnisse stehen in krassem Gegensatz zum aktuellen Global Peace Index, der ebenfalls seine 20. Ausgabe feiert und das bislang düsterste Bild zeichnet. Nach Angaben des Institute for Economics & Peace erlebt die Welt derzeit die höchste Zahl an zwischenstaatlichen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg, wobei die globale Friedenslage das zwölfte Jahr in Folge abnimmt. Heute sind 119 Länder weniger friedlich als noch im Jahr 2008, während 103 Länder in den letzten fünf Jahren in einen externen Konflikt verwickelt waren – fast doppelt so viele wie zu Beginn des Index.

    Während sich Millionen von Reisenden darauf vorbereiten, im Rahmen der Hauptreisezeit der Sommerferien auf der Nordhalbkugel Grenzen zu überqueren, zeigt der Henley Passport Index vom Juli 2026 – der auf exklusiven Timatic-Daten der International Air Transport Association (IATA) basiert –, dass sich die internationale Mobilität trotz einer zunehmend von Konflikten geprägten geopolitischen Lage weiterentwickelt.

    Singapur behält seine Position als Inhaber des weltweit leistungsstärksten Reisepasses mit visumfreiem Zugang zu 192 Reisezielen, während die Vereinigten Arabischen Emirate seit Januar den größten Sprung nach vorne verzeichnen: Sie kletterten um drei Plätze nach oben und teilen sich nun mit Japan und Südkorea den zweiten Platz mit Zugang zu 188 Reisezielen.

    Das Vereinigte Königreich ist auf Platz 6 geklettert, nachdem es sich den visumfreien Zugang zu China und Malawi gesichert hat, während Kanada auf Platz 7 aufgestiegen ist. Die Vereinigten Staaten belegen weiterhin Platz 10 und gehören nun zu den wenigen Passarten der Spitzenklasse, für die bei einer Einreise nach China noch ein Visum erforderlich ist.

    Dr. Christian H. Kaelin, Chairman von Henley & Partners und Schöpfer des Henley Passport Index, sagt: „Daten aus zwanzig Jahren zeigen, dass die Stärke eines Reisepasses einer der deutlichsten Ausdrucksformen des geopolitischen Kapitals eines Landes ist. Er spiegelt weit mehr wider als nur Frieden oder Wohlstand. Die weltweit stärksten Pässe gehören zu Nationen, die andere Länder als Partner schätzen – sei es in den Bereichen Handel, Investitionen, Sicherheit oder Zusammenarbeit."

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Die Macht der Pässe nimmt zu, während der Weltfrieden abnimmt LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ - Die Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum des Henley Passport Index zeigt, dass ein Reisepass mittlerweile im Durchschnitt visumfreien Zugang zu 108 Reisezielen weltweit gewährt – gegenüber lediglich 58 bei der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     