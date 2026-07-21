BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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