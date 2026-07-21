JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Analyst Daniel Kerven prognostizierte in einer Vorschau am Dienstag ein organisches Wachstum von sieben Prozent und eine Verbesserung der Marge um 0,3 Prozentpunkte. Der Wissenschaftsverlag und Anbieter von Datenanalysen dürfte zudem das Ziel eines beschleunigten Wachstums im Geschäftsjahr und auch mittelfristig bestätigen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Daniel Kerven
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50,7
Kursziel alt: 50,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Daniel Kerven
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50,7
Kursziel alt: 50,7
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