RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 86,47EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.





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