BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen von 32,50 auf 30,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussicht auf niedrigere Flugpreise in der Sommersaison habe den Aktienkurs belastet, schrieb Alex Irving am Dienstag. Hohe Treibstoffpreise drohten Fluggesellschaften aus der Bahn zu werfen, was in der Folge geringere Kapazitäten in der Branche mit sich bringen dürfte./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30,00

Kursziel alt: 32,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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