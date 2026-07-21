JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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