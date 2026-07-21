JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 24,99EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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