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    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC vor Zahlen zum zweiten Quartal von 1370 auf 1380 Pence moderat angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alles in allem stimmten die Entwicklung auf den asiatischen Märkten und ein stabiles Zinsumfeld zuversichtlich für HSBC und Standard Chartered, schrieb Kian Abouhossein in einem Ausblick am Dienstag. Er erhöhte für HSBC die Annahmen für das Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2028 um jeweils rund zwei Prozent./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:47 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 17,57EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13,8
    Kursziel alt: 13,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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