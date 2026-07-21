RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Eine zyklische Erholung in der Branche spreche für höhere Absatzvolumina im zweiten Halbjahr, schrieb Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgeprägt sei die Erholung auf dem nordamerikanischen Markt für Schwerlastwagen. Hinzu komme eine stabile Nachfrage in Europa./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 30,75EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.





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