JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12380 Pence belassen. Seine Schätzung für den Produktumsatz des Pharmakonzerns liege um ein Prozent über der Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Dienstag. Das Gleiche gelte für den operativen Gewinn im Kerngeschäft. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen, ebenso wie die Aussagen zu den Wechselkurseffekten./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 146,2EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 123,8

Kursziel alt: 123,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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