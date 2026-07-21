LPKF Laser & Electronics Aktie stark gefragt - +9,42 % - 21.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie konnte bisher um +9,42 % auf 15,975€ zulegen. Das sind +1,375 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,79 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,975€, mit einem Plus von +9,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,73 % bei LPKF Laser & Electronics.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -12,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,22 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +160,48 %.

Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,18 % 1 Monat -49,22 % 3 Monate +14,73 % 1 Jahr +68,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.07.2026, 10:31 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die anhaltende Kurskorrektur der LPKF-Aktie, hohen Leerverkaufsanteil und skeptische fundamentale Beurteilung. Nutzer diskutieren technischen Halt um knapp unter 10 EUR, mögliche weitere Abwärtsbewegung in den Bereich 6–9 EUR, und ob eine Erholung durch Halbleiter-/Laserindustrie kommt. Einzelne investieren wieder ab 9–12 EUR in Mini-Positionen, während Wochenend-Verkaufstaktik, Xetra-Schlussauktion und Nasdaq-Entwicklung die Stimmung prägen.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 387,05 Mio.EUR € wert.

Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran hat sich der Dax auch am Dienstag recht stabil gehalten. Im frühen Handel stagnierte der deutsche Leitindex nahezu bei 24.846 Punkten, nachdem er zu Wochenbeginn geringfügig …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,51 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,40 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,40 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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