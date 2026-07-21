Bank of China (H): Vom Krisentief zum Aufwärtstrend nahe Drei-Jahres-Hoch

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 0,5830 am 20. Juli 2026 und damit nur noch rund vier Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 0,6076. Vom Tief bei 0,3066 aus gerechnet notiert die Aktie damit deutlich über der Mitte der Handelsspanne und bewegt sich im oberen Zehntel des Drei-Jahres-Korridors. Rücksetzer wie im Juni 2026 wurden bislang zügig wieder aufgeholt, was auf eine robuste Nachfrage im oberen Kursbereich hindeutet. Die aktuelle Notierung signalisiert damit eine intakte Aufwärtsphase, in der Konsolidierungen bislang eher als Zwischenstopps im übergeordneten Aufwärtstrend auftreten.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Bank-of-China-(H)-Aktie eine deutliche Trendwende. Nach einer Phase gedrückter Notierungen im Sommer 2023 mit einem Tief bei 0,3066 am 21. August setzte ab 2024 ein zunehmend dynamischer Aufwärtstrend ein. Schrittweise wurden zunächst die Marken um 0,35 und 0,40 überwunden, bevor im Verlauf des Jahres 2024 und insbesondere 2025 eine stabile Aufwärtsbewegung entstand. Diese mündete im Juni 2026 in ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 0,6076 am 12. Juni. Insgesamt hat sich der Kurs damit in drei Jahren nahezu verdoppelt und das Chartbild klar vom früheren Seitwärts- bis Abwärtsszenario gelöst.

200-Tage-Linie bestätigt den Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Daten aktuell näherungsweise im Bereich um 0,54. Mit einem Schlusskurs von 0,5830 handelt die Bank-of-China-(H)-Aktie damit rund acht Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Dieser Abstand unterstreicht die Stärke des laufenden Trends: Der Kurs hat sich seit Mitte 2024 sukzessive von der 200-Tage-Linie nach oben abgesetzt, ohne in eine nachhaltige Korrektur darunter zu fallen. Solange die Notierung klar über dieser Marke bleibt, dominiert aus technischer Sicht ein bullisches Szenario, in dem Rückläufe in Richtung der 200-Tage-Linie eher als potenzielle Einstiegsgelegenheiten interpretiert werden.

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Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich im jüngsten Verlauf eine erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von etwa 0,56 bis 0,57 herausgebildet, wo die Aktie im Juni und Juli 2026 mehrfach nach Rücksetzern wieder nach oben drehte. Darunter ist der Bereich um 0,54 bis 0,55 als nächste markante Unterstützung zu nennen, der in etwa dem Niveau der 200-Tage-Linie entspricht und bereits im Frühjahr 2026 als Konsolidierungszone fungierte. Mittelfristig stellt zudem die Region um 0,50 eine tragende Unterstützung dar, da hier im Jahr 2025 wiederholt Wendepunkte und Seitwärtsphasen zu beobachten waren. Auf der Oberseite bildet das Drei-Jahres-Hoch bei 0,6076 den zentralen Widerstand. Die psychologisch wichtige Marke von 0,60 fungiert dabei als kurzfristiger Deckel. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kursgewinne öffnen, während Rückschläge zunächst in den genannten Unterstützungsbereichen aufgefangen werden müssten.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bank of China (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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