ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Fraport auf 'Equal Weight' und Ziel auf 71 Euro
- Barclays stuft Fraport ab und senkt Kursziel
- Kursziel 96 auf 71 Euro und Rating Equal Weight
- Ground Handling schreibt vor neuem Vertrag Verluste
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Kurzfristig habe sich die operative Dynamik beim Flughafenbetreiber abgeschwächt, begründete Andrew Lobbenberg sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Verkehrsaufkommen und die Kapazitäten am Standort Frankfurt seien weiterhin schwach, der Bau des Terminal 3 erhöhe die Kosten im Segment Aviation, ein geringeres Passagierwachstum begrenze das Ertragspotenzial und der Bereich Ground Handling schreibe im Vorfeld eines neuen Nutzungsvertrags mit dem Hauptkunden Lufthansa weiterhin Verluste./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +18,62 %/+42,64 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 71 Euro
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