Barclays senkt Fraport auf 'Equal Weight' und Ziel auf 71 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 66,60 auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,16 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +18,62 %/+42,64 % bedeutet.