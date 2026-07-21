ROUNDUP/Angestrebte Übernahme
Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf
- Frasers erhöht direkte Beteiligung auf rund 30 Prozent
- Mit Finanzinstrumenten rund 60,6 Prozent Stimmrechte
- Hugo Boss sieht 38,00 Euro Angebot als zu niedrig
METZINGEN (dpa-AFX) - Im Übernahmeringen mit Hugo Boss hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine direkte Beteiligung an dem MDax -Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie versuchen seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Inklusive Finanzinstrumente kommt Frasers nun auf rund 60,6 Prozent der Stimmrechte.
Hugo Boss hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen Anfang Juli mit. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.
Die Aktie notierte am Dienstag zuletzt 0,3 Prozent niedriger bei 37,92 Euro. Seit dem jüngsten Hoch im Juni bei 40,52 Euro hat sie sechs Prozent an Wert eingebüßt.
Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 31.695 auf Ariva Indikation (21. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -12,93 %/+5,54 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
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Die Angebotsunterlage liegt schon vor und demnach hat die Angebotsfrist heute begonnen. Zu finden ist die Unterlage unter
Ich vermute weiterhin, dass Frasers Group sowie der italienische Großaktionär, aber auch die erwähnten Banken Optionen geschrieben haben sodass sich die Aktienpositionen z.T. wechselseitig aufheben.
Dennoch ist die schiere Größe der Finanzinstrumente nach meiner Einschätzung erstaunlich!
Lass da 10% andienen an Aktienzahl.....dann haben sie den ersten Stich schon als Geschenk erhalten.......