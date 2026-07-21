🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien erholen sich nach Healeys Ernennung
    • Rheinmetall über 1000 Euro, Babcock und Qinetiq im Plus
    • Unklarheit über Verteidigungsfinanzierung trotz Chancen
    AKTIEN IM FOKUS - Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Rüstungsaktien haben am Dienstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham überraschend den früheren Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister machte. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen.

    Vor allem britische Branchenwerte waren gefragt, aber auch jene aus Deutschland zogen an. Der Kurs von Rheinmetall kehrte mit einem Anstieg um 1,8 Prozent erstmals seit einer Woche wieder über die 1.000-Euro-Marke zurück. Er näherte sich damit der 21-Tage-Linie, die seit Anfang Februar abwärts zeigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall!
    Long
    933,27€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.050,95€
    Basispreis
    5,57
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In London zog der Kurs von BAE Systems um 3,6 Prozent an, während die Titel von Babcock International sogar 7,5 Prozent gewannen. Bei Qinetiq betrug das Kursplus etwa 4 Prozent.

    Weitere internationale Profiteure waren die Aktien des italienischen Konzerns Leonardo mit plus 3,8 Prozent sowie des französischen Thales-Konzerns mit einem Anstieg von 1,2 Prozent.

    Laut Citigroup-Analyst Charles Armitage ist die Postenvergabe an Healey eine erst einmal erfreuliche Nachricht für Anleger im Rüstungssektor. Healey habe seinen vorherigen Rückzug als Verteidigungsminister schließlich mit fehlenden Finanzmitteln begründet. Er erwähnte allerdings auch, dass Healey als Finanzminister mit zahlreichen Ausgabenforderungen konfrontiert sein werde. Es bleibe daher abzuwarten, wie viele Mittel er tatsächlich für die Verteidigung bereitstellen könne.

    Laut Armitage sind vor allem Babcock und Qinetiq mit einem hohen Umsatzanteil in Großbritannien von dieser Entwicklung begünstigt, aber auch BAE Systems habe einen lokalen Umsatzanteil von bis zu 30 Prozent. Wichtige Profiteure außerhalb des Landes sieht er in Thales und Leonardo mit 10 bis 15 Prozent britischem Umsatzanteil./tih/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 22,78 auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,14 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +29,35 %/+89,05 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob jüngste Bundeswehr-Aufträge (u.a. D‑LBO‑Abruf, potenzielles Milliardenvolumen) und weitere Aufträge die Kursentwicklung und Bewertung stützen. Diskutiert werden fundamentale Effekte auf Umsatz/Margen, Gegenstimmen zu möglichen geringeren Ausgaben für Munition/Fahrzeuge, externe Nachfragefaktoren (US‑Produktionsprobleme), ein technischer Stimmungstest am 6. August und das kurzfristige Ziel über 1020 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an Europäische Rüstungsaktien haben am Dienstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham überraschend den früheren Verteidigungsminister John Healey zum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     