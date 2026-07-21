AKTIEN IM FOKUS
Healey-Nominierung in Großbritannien treibt Rüstungswerte an
- Rüstungsaktien erholen sich nach Healeys Ernennung
- Rheinmetall über 1000 Euro, Babcock und Qinetiq im Plus
- Unklarheit über Verteidigungsfinanzierung trotz Chancen
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Rüstungsaktien haben am Dienstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham überraschend den früheren Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister machte. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen.
Vor allem britische Branchenwerte waren gefragt, aber auch jene aus Deutschland zogen an. Der Kurs von Rheinmetall kehrte mit einem Anstieg um 1,8 Prozent erstmals seit einer Woche wieder über die 1.000-Euro-Marke zurück. Er näherte sich damit der 21-Tage-Linie, die seit Anfang Februar abwärts zeigt.
In London zog der Kurs von BAE Systems um 3,6 Prozent an, während die Titel von Babcock International sogar 7,5 Prozent gewannen. Bei Qinetiq betrug das Kursplus etwa 4 Prozent.
Weitere internationale Profiteure waren die Aktien des italienischen Konzerns Leonardo mit plus 3,8 Prozent sowie des französischen Thales-Konzerns mit einem Anstieg von 1,2 Prozent.
Laut Citigroup-Analyst Charles Armitage ist die Postenvergabe an Healey eine erst einmal erfreuliche Nachricht für Anleger im Rüstungssektor. Healey habe seinen vorherigen Rückzug als Verteidigungsminister schließlich mit fehlenden Finanzmitteln begründet. Er erwähnte allerdings auch, dass Healey als Finanzminister mit zahlreichen Ausgabenforderungen konfrontiert sein werde. Es bleibe daher abzuwarten, wie viele Mittel er tatsächlich für die Verteidigung bereitstellen könne.
Laut Armitage sind vor allem Babcock und Qinetiq mit einem hohen Umsatzanteil in Großbritannien von dieser Entwicklung begünstigt, aber auch BAE Systems habe einen lokalen Umsatzanteil von bis zu 30 Prozent. Wichtige Profiteure außerhalb des Landes sieht er in Thales und Leonardo mit 10 bis 15 Prozent britischem Umsatzanteil./tih/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,89 % und einem Kurs von 22,78 auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 46,14 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +29,35 %/+89,05 % bedeutet.
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Die Kritik der BoA ist nur teils nachvollziehbar. Es wird der GOLDESEL von RHM kritisiert. Die Munitionssparte ist zurzeit der größte Gewinnbringer des Konzerns. Wie Du richtig attestierst sind die NATO Munitionslager leer und müssen schnellstens aufgefüllt werden. Das wird für die nächsten 10 bis 15 Jahre sehr hohe Einnahmen für RHM generieren.
Im Ergebnis wird man dann wohl sagen müssen, dass in den nächsten 5 - 10 Jahren durchaus noch sehr gute Geschäfte - unter starkem Wachstum - mit den Schwerpunkten des heutigen Portfolios gemacht werden, dass aber im nächsten Jahrzehnt eine deutliche Transformation im Portfolio erforderlich sein wird.
Ich wundere mich indes darüber, dass die Analysten heute mit solchen Überlegungen auftauchen, nachdem der Vorstand bereits seit 3 mindestens Jahren nicht nur geredet sondern vielfach diversifiziert und gehandelt hat. Ob es z.B die F35 Rumpfteile, die Kooperationen mit Lockheed und OHB oder die Entwicklungen wie Skyranger sind - wer wollte konnte doch über diese Jahre beobachten, dass der Vorstand längst viele „Nägel mit Köpfen“ gemacht hat.
Und angesichts der Tatsache, dass es sich hier nicht wie z.B. bei SpaceX bislang nur um Ideen handelt, sondern längst konkrete Projekte laufen, erscheint mir die Rücknahme einer Kaufempfehlung bei Kursen unter 1.000€ dann doch wieder völlig idiotisch.
Mal ehrlich machen: Die Ignorierfunktion in der Rheinmetallgruppe