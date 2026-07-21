Erste kreative Transformation abgeschlossen - Marten Hørger übersetzt Community-Routinen in Sound

HAMBURG, Deutschland, July 21, 2026 /PRNewswire/ -- Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der „Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan – und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung. Mit „Feel your glo" rief glo seine Community auf Instagram im April dazu auf, alltägliche Momente zu teilen, die sich festgefahren oder uninspiriert anfühlen. Aus diesen scheinbar gewöhnlichen Situationen entsteht Schritt für Schritt ein interdisziplinäres Kreativprojekt: Den Auftakt macht ein Track ( Marten Hørger ), der anschließend in ein visuelles Artwork ( Danii Pollehn ) und schließlich in ein tragbares Fashion-Piece ( Marcel Ostertag ) übersetzt wird – stets in enger Co-Creation mit der Community.

Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der „Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan – und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung.

Den Ausgangspunkt bildete die OMR Anfang Mai: Hier sammelte Marten Hørger erste Impulse aus Alltagssituationen, die von der glo Community geteilt wurden – von der überfüllten Bahn am Morgen bis zur Warteschlange an der Supermarktkasse. Ausgehend davon identifizierte er drei Routinen mit besonderem Klangpotenzial – Buchhaltung, Daily Commute und Sport – und verwandelte sie in eigenständige Soundwelten: geprägt von Office-Geräuschen, Zugansagen und Schienenrhythmen oder der Dynamik von Gym-Sounds. Diese ersten Entwürfe stellte er der Community als Prototypen zur Abstimmung vor.



„Mich begeistert, wenn Marken ihre Kampagnen wirklich konsequent weiterdenken. Aus Alltagsgeräuschen gemeinsam mit der Community einen Track zu entwickeln, hatte sofort kreativen Reiz. Mein eigenes Leben ist stark vom Reisen geprägt – überall entstehen kleine Momente, die Inspiration liefern. Diese Perspektiven aus den Routinen anderer hörbar zu machen, war der spannendste Teil des Prozesses", so Marten Hørger.



Aus dem Voting ging der „Daily Commute" als klarer Favorit hervor. Auf Basis dieses Konzepts entwickelte Hørger den finalen Track weiter – ergänzt durch eigens aufgenommene Field Recordings, die dem Sound seine authentische Tiefe verleihen.



Damit ist die erste kreative Transformation abgeschlossen. Im nächsten Schritt interpretiert Design Artist Danii Pollehn den Track visuell – wiederum gemeinsam mit der Community, die aktiv an der Auswahl von Farben, Formen und Stimmungen beteiligt ist. Den Abschluss bildet ein tragbares Modestück, designt von Marcel Ostertag, das im Rahmen eines Live-Events im November erstmals präsentiert wird.



Die gesamte kreative Feel your glo-Reise lässt sich auf Instagram unter @glo.germany verfolgen. Host Vanessa Tamkan begleitet die Community durch alle Projektphasen und gewährt exklusive Einblicke in die Co-Creation mit Marten Hørger, Danii Pollehn und Marcel Ostertag.

Über glo

glo steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss – ganz ohne Rauchgeruch und Asche.

Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo* Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.

glo verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit „Feel your glo" werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert – Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo gehören. Mehr unter myglo.com.

*glo erhitzt speziell entwickelte Sticks, anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

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