🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Feel your glo

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erste kreative Transformation abgeschlossen - Marten Hørger übersetzt Community-Routinen in Sound

    Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der „Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan – und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung.

    HAMBURG, Deutschland, July 21, 2026 /PRNewswire/ -- Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der „Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan – und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen Track, der direkt aus den Routinen der glo Community hervorgegangen ist. Als Nächstes übernimmt Design Artist Danii Pollehn die kreative Weiterentwicklung.

    Mit „Feel your glo" rief glo seine Community auf Instagram im April dazu auf, alltägliche Momente zu teilen, die sich festgefahren oder uninspiriert anfühlen. Aus diesen scheinbar gewöhnlichen Situationen entsteht Schritt für Schritt ein interdisziplinäres Kreativprojekt: Den Auftakt macht ein Track (Marten Hørger), der anschließend in ein visuelles Artwork (Danii Pollehn) und schließlich in ein tragbares Fashion-Piece (Marcel Ostertag) übersetzt wird – stets in enger Co-Creation mit der Community.

    Marten Horger in seinem Musikstudio

    Den Ausgangspunkt bildete die OMR Anfang Mai: Hier sammelte Marten Hørger erste Impulse aus Alltagssituationen, die von der glo Community geteilt wurden – von der überfüllten Bahn am Morgen bis zur Warteschlange an der Supermarktkasse. Ausgehend davon identifizierte er drei Routinen mit besonderem Klangpotenzial – Buchhaltung, Daily Commute und Sport – und verwandelte sie in eigenständige Soundwelten: geprägt von Office-Geräuschen, Zugansagen und Schienenrhythmen oder der Dynamik von Gym-Sounds. Diese ersten Entwürfe stellte er der Community als Prototypen zur Abstimmung vor.

    „Mich begeistert, wenn Marken ihre Kampagnen wirklich konsequent weiterdenken. Aus Alltagsgeräuschen gemeinsam mit der Community einen Track zu entwickeln, hatte sofort kreativen Reiz. Mein eigenes Leben ist stark vom Reisen geprägt – überall entstehen kleine Momente, die Inspiration liefern. Diese Perspektiven aus den Routinen anderer hörbar zu machen, war der spannendste Teil des Prozesses", so Marten Hørger.

    Aus dem Voting ging der „Daily Commute" als klarer Favorit hervor. Auf Basis dieses Konzepts entwickelte Hørger den finalen Track weiter – ergänzt durch eigens aufgenommene Field Recordings, die dem Sound seine authentische Tiefe verleihen.

    Damit ist die erste kreative Transformation abgeschlossen. Im nächsten Schritt interpretiert Design Artist Danii Pollehn den Track visuell – wiederum gemeinsam mit der Community, die aktiv an der Auswahl von Farben, Formen und Stimmungen beteiligt ist. Den Abschluss bildet ein tragbares Modestück, designt von Marcel Ostertag, das im Rahmen eines Live-Events im November erstmals präsentiert wird.

    Die gesamte kreative Feel your glo-Reise lässt sich auf Instagram unter @glo.germany verfolgen. Host Vanessa Tamkan begleitet die Community durch alle Projektphasen und gewährt exklusive Einblicke in die Co-Creation mit Marten Hørger, Danii Pollehn und Marcel Ostertag.

    Über glo 

    glo steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss – ganz ohne Rauchgeruch und Asche.

    Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo* Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis.

    glo verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit „Feel your glo" werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert – Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo gehören. Mehr unter myglo.com.

    *glo erhitzt speziell entwickelte Sticks, anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

    Feel your glo Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feel-your-glo-erste-kreative-transformation-abgeschlossen--marten-horger-ubersetzt-community-routinen-in-sound-302830621.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Feel your glo Erste kreative Transformation abgeschlossen - Marten Hørger übersetzt Community-Routinen in Sound Was entsteht, wenn man den monotonen Klang des Alltags neu denkt? Im Rahmen der „Feel your glo" Kampagne hat DJ und Producer Marten Hørger genau das getan – und den ersten von drei kreativen Transformationsschritten erfolgreich umgesetzt: einen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     