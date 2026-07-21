Gabler Group: Wandel im Unterwassermarkt bestätigt langfristige Strategie(GAB)
Der Unterwassermarkt steht vor einem Umbruch: Aus isolierten Speziallösungen entstehen integrierte Hochleistungssysteme – und die Gabler Group gestaltet diesen Wandel aktiv mit.
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- Internationaler Unterwassermarkt vollzieht einen strukturellen Wandel von spezialisierten Einzellösungen hin zu integrierten Systemlösungen.
- Steigende Investitionen in maritime Sicherheits‑ und Verteidigungsfähigkeiten sowie internationale Konsolidierung (z. B. Thales/Exail, Fincantieri‑Zukäufe) treiben diesen Wandel.
- Wettbewerbsfähigkeit hängt zunehmend davon ab, verschiedene Schlüsseltechnologien (Plattformen, Kommunikation, Sensorik, Energie, Datenverarbeitung) zu leistungsfähigen Gesamtsystemen zu verbinden.
- Gabler Group hat ihr Technologieportfolio gezielt um Submarine Systems, Subsea Communications & Data sowie Subsea Power erweitert, um integrierte Lösungen anzubieten.
- Kürzlich kommunizierte Auftragseingänge sowie die im Börsengang skizzierte Strategie (organisches und akquisitorisches Wachstum) bestätigen die konsequente Umsetzung dieser Ausrichtung.
- Gabler Group (Lübeck, gegründet 1962) ist ein führender europäischer Anbieter missionskritischer Unterwassertechnologien, betreut über 250 Kunden (u. a. 25 Marinen) und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.
Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,25 % im
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