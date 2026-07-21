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    Initiative fordert weitere Reformen nach erstem Paket

    Für Sie zusammengefasst
    • Made for Germany berät Ende September Reformvorhaben
    • Busch fordert flexiblere Arbeitszeit, weniger Teilzeit
    • 139 Firmen versprechen über 800 Mrd Euro Investitionen
    Initiative fordert weitere Reformen nach erstem Paket
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsinitiative "Made for Germany" will Ende September mit der Bundesregierung über weitere Reformen beraten. Das jüngst beschlossene Paket gehe viele wichtige Probleme an, aber längst nicht alle, sagte Siemens -Chef Roland Busch ein Jahr nach dem Auftakttreffen der Initiative mit Kanzler Friedrich Merz (CDU). "Jetzt müssen die Maßnahmen schnell und spürbar umgesetzt und weitere Reformen angegangen werden."

    Konkret nannte Busch die Flexibilisierung der Arbeitszeit: Deutschland sei "das einzige Land, was die Arbeitszeit auf den Tag regelt und nicht auf die Woche". Zudem sei die Teilzeitquote zu hoch, sagte Busch. "In Summe müssen wir in Deutschland mehr arbeiten."

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    Der Initiative gehören inzwischen 139 Unternehmen und Investoren aus verschiedensten Branchen an. Sie haben zugesagt, bis 2028 mehr als 800 Milliarden Euro in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren. Wie viel der Summe über bereits geplante Investitionen hinausgeht, ist allerdings unklar.

    Das jüngst angekündigte Reformpaket habe "die Zuversicht internationaler Investoren deutlich gestärkt und das Interesse an diesem Standort noch einmal gesteigert", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Investoren aus dem Ausland beabsichtigen nach seinen Angaben Mittel "in substanzieller dreistelliger Milliardenhöhe" in Deutschland einzusetzen./ben/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 267,3 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 214,36 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 298,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -12,12 %/+29,02 % bedeutet.





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