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    Verschnaufpause vorbei

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    Lumentum-Aktie auf dem Weg zu 1.000 US-Dollar

    Nach einer spektakulären Rallye ist die Lumentum-Aktie gefallen, doch Barclays sieht darin keinen Grund zur Sorge, sondern eine attraktive Einstiegschance.

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Lumentum hoch und empfiehlt Einstieg
    • Aktie seit Jahresbeginn über hundertzwanzig Prozent
    • Nachfrage durch KI treibt Auslastung bis 2027
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Verschnaufpause vorbei - Lumentum-Aktie auf dem Weg zu 1.000 US-Dollar
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Lumentum Holdings ist seit Jahresbeginn bereits über 120 Prozent gestiegen. Doch nach dem deutlichen Rücksetzer der letzten 3 Monate könnte sich für Anleger jetzt eine neue Kaufgelegenheit ergeben. Barclays hat die Bewertung für Lumentum von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 1.000 US-Dollar bestätigt.

    Barclays bleibt bei der KI-Story bullish

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    In den vergangenen drei Monaten verlor die Lumentum-Aktie 18 Prozent und blieb damit deutlich hinter dem breiten Halbleitersektor zurück. Investoren zweifelten zunehmend daran, wie schnell neue optische Technologien für KI-Rechenzentren tatsächlich in großem Umfang eingesetzt werden.

    Barclays-Analyst Tom O’Malley hält diese Sorgen jedoch für übertrieben. Die fundamentale Nachfrage nach Transceivern und Lasern sei weiterhin stark. Die jüngste Schwäche habe vor allem mit Befürchtungen zu tun, dass sich der großflächige Einsatz sogenannter Co-Packaged Optics verzögern könnte.

    Für O’Malley ändert das wenig an der Investmentthese. Lumentums Kerngeschäft basiert weiterhin auf Lasern und Transceivern. Co-Packaged Optics betrachtet der Analyst vielmehr als zusätzliche Wachstumschance gegen Ende des Jahrzehnts.

    KI-Boom sorgt für Nachfrage bis weit in die Zukunft

    Lumentum profitiert von der rasant steigenden Nachfrage nach optischen Komponenten für KI-Infrastruktur. CEO Michael Hurlston erklärte bereits im April, dass die Produkte des Unternehmens bis 2027 ausverkauft seien. Zuletzt sagte er zudem, Lumentum versuche seine Kapazitäten so schnell wie möglich auszubauen, um eine Nachfrage zu bedienen, die das Management bereits über einen Zeitraum von fünf Jahren erkennen könne.

    Auch die Sorgen um mögliche Verzögerungen bei Co-Packaged Optics könnten daher zu kurz greifen. Needham-Analyst Ryan Koontz bezeichnete die Technologie als technisch äußerst anspruchsvoll und hält Verzögerungen grundsätzlich für wenig überraschend.

     

    Wall Street setzt mehrheitlich auf steigende Kurse

    Die optimistische Einschätzung von Barclays ist kein Einzelfall. Von 27 Analysten, die Lumentum beobachten, empfehlen laut LSEG-Daten 22 die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

    Der nächste wichtige Termin für Anleger ist der 11. August. Dann will Lumentum die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorlegen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lumentum Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 837,6USD auf Nasdaq (22. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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