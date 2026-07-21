Nach KI jetzt Robotik: Samsung greift nach dem nächsten Zukunftsmarkt

An der Börse in Seoul reagierten Anleger positiv: Die Samsung-Aktie legte um 6 Prozent auf 259.000 Südkoreanische Won zu. In Deutschland zeigte die Aktie ebenfalls Stärke und notierte auf Gettex mehr als 6 Prozent im Plus (Stand 11:36 Uhr MESZ).

Samsung Electronics treibt seine Robotik-Offensive voran. Der südkoreanische Technologiekonzern richtet eine neue Robotik-Sparte ein, die direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichtet. Damit soll die Entwicklung und Kommerzialisierung von Robotern beschleunigt werden. Das Unternehmen will Robotik als neuen Wachstumsmotor etablieren.

Neue Sparte mit klarer Verantwortung

Nach Angaben von Reuters übernimmt die neue RX-Division, kurz für "Robotics eXperience", die mittel- und langfristige Robotikstrategie von Samsung. Außerdem verantwortet sie die Entwicklung zentraler Technologien sowie die Umsetzung der Geschäftsstrategie. Parallel sollen die Forschungsaktivitäten im In- und Ausland ausgebaut werden.

Die Leitung des Robotik-Strategieteams übernimmt Executive Vice President Lee Dongkun. Er war zuvor bei der Hyundai Motor Group für die Robotikstrategie verantwortlich und steuerte unter anderem die Ausrichtung von Boston Dynamics.

Forschungszentren in drei Ländern geplant

Samsung kündigte zudem den Aufbau neuer Robotik-Forschungszentren in den Vereinigten Staaten, China und Japan an. Dort will der Konzern von den jeweiligen Technologie-Ökosystemen und dem lokalen Fachwissen profitieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Humanoide Roboter im Fokus

Die neue Organisation ist Teil einer umfassenderen Robotikstrategie. Bereits auf der Bilanzpressekonferenz im Januar hatte Samsung angekündigt, in diesem Jahr "greifbare" Ergebnisse im Geschäft mit humanoiden Robotern erzielen zu wollen.

Im April erklärte das Unternehmen zudem, bei Bedarf Investitionen und Übernahmen zu prüfen, um die Entwicklung und Vermarktung von Robotiklösungen zu beschleunigen. Gleichzeitig setzt Samsung auf Kooperationen mit lokalen Unternehmen bei der Technologieentwicklung.

Nach Angaben des Konzerns erhöhen Fortschritte bei Technologien wie der physischen Künstlichen Intelligenz die wirtschaftlichen Chancen der Robotik deutlich. Humanoide Roboter sollen zunächst die Produktivität in Fertigungsstätten steigern und die Nutzererfahrung verbessern. Später ist ein Einsatz auch in Privathaushalten und im Einzelhandel vorgesehen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,38 % und einem Kurs von 2.715EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.

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