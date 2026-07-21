ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Fraport auf 'Market-Perform' - Ziel 74 Euro
- Bernstein belässt Fraport auf Market-Perform 74
- Nahostkonflikt treibt Treibstoffpreise und Kosten
- Kapazitätskürzungen gefährden Flughafenerlöse
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern. Sollte es tatsächlich zu Kürzungen kommen, seien für Flughafenbetreiber wie Fraport vor allem das Ausmaß der Einschnitte, die jeweilige Abhängigkeit von den Airlines sowie deren Bilanzstärke von Bedeutung./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 66,40 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -6,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 95,00Euro was eine Bandbreite von +6,85 %/+42,96 % bedeutet.
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