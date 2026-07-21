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    AKTIEN IM FOKUS

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    Daimler Truck und Traton höher - Kepler-Analyst optimistischer

    Für Sie zusammengefasst
    • Optimistische Kepler-Analysen treiben Lastwagenaktien
    • Raverdy stuft Traton Hold, Daimler Truck Kauf
    • Traton China-Strategie mit schwacher Cash Conversion
    AKTIEN IM FOKUS - Daimler Truck und Traton höher - Kepler-Analyst optimistischer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Einschätzungen vom Analysehaus Kepler Cheuvreux haben am Dienstag Aktien deutscher Lastwagenhersteller beflügelt. Traton gewannen am Vormittag 1,4 Prozent auf 35,90 Euro. Daimler Truck legten um 1,8 Prozent auf 43,26 Euro zu.

    Analyst Alexandre Raverdy gab sein bisher negatives "Reduce"-Votum für beide Titel auf. Traton stuft er nun mit "Hold" ein, bei Daimler Truck rät er gleich zum Kauf. Der Experte verwies auf eine Erholung der Märkte in Nordamerika und Europa, wovon beide Unternehmen profitierten. Für Traton hob er sein Kursziel von 25 auf 37 Euro an, für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro.

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    Raverdy zufolge sollte bei Daimler Truck auch die Börsennotierung von Archion Schritt für Schritt Wertpotenzial freisetzen. Archion ist ein Nutzfahrzeughersteller, der aus einer Daimler-Truck-Tochter und einer Toyota -Einheit formiert wurde und vor allem im asiatischen Markt unterwegs ist.

    Bei Traton mahne gleichwohl die China-Strategie nach wie vor zur Vorsicht, hieß es weiter. Eine schwächere Umwandlung von Gewinn in verfügbares Barvermögen (cash conversion) und ein höheres Schulden-Niveau verringerten im Vergleich mit den Wettbewerbern die Spielräume für Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 15,92 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +1,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,64 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+27,11 % bedeutet.





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