Cyberangriff, Kurssturz, BaFin-Strafe: TeamViewer unter Druck

TeamViewer wurde von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit einer Verwaltungsstrafe von 240.000 Euro belegt, weil das Unternehmen einen Cyberangriff nicht gemeldet hatte. Laut einer Mitteilung vom Montag stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass der deutsche Technologiekonzern gegen die Ad-hoc-Offenlegungspflicht der Marktmissbrauchsverordnung verstoßen hat, indem er den Märkten und Investoren die Informationen nicht umgehend zur Verfügung stellte, um deren potenzielle Auswirkungen auf die Preise seiner Wertpapiere und anderer Finanzinstrumente zu vermeiden. Die BaFin wies darauf hin, dass Unternehmen verpflichtet sind, solche Informationen so schnell wie möglich zu veröffentlichen, um Transparenz im Handel zu gewährleisten und Anlegern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.

Die BaFin-Strafe bezieht sich auf den Cyberangriff vom 26. Juni 2024. Damals bemerkte TeamViewer verdächtige Aktivitäten in seiner internen Unternehmens-IT. Die Finanzaufsicht ist der Ansicht, dass dieser Vorfall als kursrelevante Insiderinformation unverzüglich per Ad-hoc-Mitteilung hätte veröffentlicht werden müssen. Stattdessen informierte TeamViewer zunächst nur über sein Trust Center auf der eigenen Internetseite. Hinter dem Angriff soll die russlandnahe Hackergruppe APT29 gesteckt haben, die auch unter den Namen "Midnight Blizzard" und "Cozy Bear" bekannt ist. Die Angreifer gelangten über die Zugangsdaten eines gewöhnlichen Mitarbeiterkontos in die interne IT-Umgebung. Dort kopierten sie unter anderem Namen, geschäftliche Kontaktdaten und verschlüsselte Passwörter von Beschäftigten.

Nach Angaben von TeamViewer blieben jedoch die eigentliche Produktumgebung, die Verbindungsplattform und die Kundendaten unberührt. Das Unternehmen erklärte die Hauptuntersuchung am 4. Juli 2024 für abgeschlossen und betonte, dass seine Produkte jederzeit sicher nutzbar gewesen seien. Brisant ist vor allem die Kapitalmarktreaktion: Nachdem der Angriff öffentlich bekannt geworden war, verlor die TeamViewer-Aktie zeitweise rund zehn Prozent. Genau darin dürfte die BaFin den Beleg gesehen haben, dass die Information grundsätzlich geeignet war, den Aktienkurs erheblich zu beeinflussen.

TeamViewer verteidigte sein damaliges Vorgehen. Das Unternehmen habe sorgfältig geprüft, ob eine Ad-hoc-Pflicht bestehe, und sich schließlich für eine laufende Kommunikation über das Trust Center entschieden. Dies habe nach Auffassung des Konzerns der üblichen Praxis in der Technologiebranche entsprochen. Die BaFin bewertet die kapitalmarktrechtlichen Pflichten jedoch strenger: Ein Cyberangriff kann auch dann ad-hoc-pflichtig sein, wenn zunächst noch unklar ist, ob Kunden- oder Produktdaten betroffen sind. Für Anleger ist die Geldbuße finanziell kaum bedeutend. Wichtiger ist der Präzedenzcharakter. Die Entscheidung zeigt, dass börsennotierte Unternehmen schwere Cybervorfälle künftig schneller und nicht nur über Sicherheitsblogs oder Kundeninformationen melden müssen. Für TeamViewer selbst dürfte der Fall vor allem ein Governance- und Vertrauensproblem darstellen, nicht aber eine akute operative Belastung. Die nächsten Geschäftszahlen sind laut Unternehmenskalender für den 28. Juli 2026 vorgesehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 5,765EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.

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