Deutsche Bank hebt Ziel für Richemont auf 210 Franken - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 214 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 114,94 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 220,00CHF was eine Bandbreite von -20,45 %/+2,95 % bedeutet.