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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für Richemont auf 210 Franken - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Richemont auf 210 Franken erhöht
    • Einstufung auf Buy bestätigt von Deutsche Bank
    • Juwelengeschäft wuchs knapp ein Viertel beim Umsatz
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Richemont auf 210 Franken - 'Buy'
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 195 auf 210 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Luxusgüterhersteller weit besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Juwelengeschäft habe das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen fast ein Viertel betragen. Der Gegenwind vom Goldpreis könnte im Verlauf des zweiten Halbjahres nachlassen./rob/bek/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

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    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 214 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +7,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 114,94 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 220,00CHF was eine Bandbreite von -20,45 %/+2,95 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 210 Euro



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