ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Juli stärker verbessert als erwartet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 15,8 Punkte auf plus 26,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 15,3 Punkte erwartet. "Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage.

"Insbesondere die exportorientierten Sektoren, sowie die Binnennachfrage verzeichnen stabile Zuwächse", so Wambach. "Die Entwicklung des Iran-Konflikts und des Ölpreises bleibt dennoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Erholung Deutschlands."