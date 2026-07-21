Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 24,73 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,89 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +12,31 %/+28,36 % bedeutet.