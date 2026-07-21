ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform'
- Bernstein senkt Ryanair Kursziel auf 30,00 Euro
- Einstufung bleibt Outperform trotz Kurszielsenkung
- Treibstoffpreise könnten Kapazitäten verringern
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair nach Quartalszahlen von 32,50 auf 30,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussicht auf niedrigere Flugpreise in der Sommersaison habe den Aktienkurs belastet, schrieb Alex Irving am Dienstag. Hohe Treibstoffpreise drohten Fluggesellschaften aus der Bahn zu werfen, was in der Folge geringere Kapazitäten in der Branche mit sich bringen dürfte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 04:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 24,73 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,89 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +12,31 %/+28,36 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 30 Euro