RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 86,91 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -3,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 159,12 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 83,00CHF was eine Bandbreite von -19,80 %/-4,90 % bedeutet.