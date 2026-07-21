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    ANALYSE-FLASH

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    RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel für ABB von 81 auf 83 Franken
    • Einstufung bleibt auf Sector Perform durch RBC
    • Hohe Kosten führten zu verfehlten Erwartungen
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für ABB auf 83 Franken - 'Sector Perform'
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 86,91 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -3,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 159,12 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 83,00CHF was eine Bandbreite von -19,80 %/-4,90 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00CHF, was eine Steigerung von +2,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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