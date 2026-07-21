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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel Deutsche Telekom gesenkt auf 40 Euro
    • Starlink und Stargate schwächen Wirkung der Telekom
    • Niedrigere Bewertung und Fusionsaussichten stützen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'
    Foto: Deutsche Telekom

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fuisonen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom./rob/bek/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 131,46 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +34,28 %/+49,20 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +49,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursprognosen und Bewertung der Deutschen Telekom: Einige erwarten schnell 40 €, die Citigroup hob das Kursziel auf 39 € (Buy). Diskutiert werden eine mögliche Übernahme von T‑Mobile US und damit zusammenhängende Goodwill‑Effekte, der WM‑2030‑TV‑Deal als Umsatztreiber, sowie Käufe großer Investoren und die Rolle der Telekom als defensive Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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