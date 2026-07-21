Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 131,46 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +34,28 %/+49,20 % bedeutet.