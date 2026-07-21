ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'
- Kursziel Deutsche Telekom gesenkt auf 40 Euro
- Starlink und Stargate schwächen Wirkung der Telekom
- Niedrigere Bewertung und Fusionsaussichten stützen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fuisonen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 26,73 auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 131,46 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +34,28 %/+49,20 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 40 Euro
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Du darfst weiter Nius konsumieren
Wahnsinn für was braucht mann noch die Öffentlichen ,nur noch um Lügen zu verbreiten ,eh alles von Oben gekauft .Telekom wird die 40€ schneller erreichen als wir denken