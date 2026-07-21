De.mem baut Geschäft mit industrieller Abwasseraufbereitung in Deutschland aus

Der Wassertechnologiespezialist De.mem setzt seinen Wachstumskurs im Bereich der industriellen Abwasseraufbereitung mit mehreren Projekten in Deutschland fort. Zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Million australischer Dollar belegen die starke Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen für die Galvanikindustrie. Während ein Projekt bereits erfolgreich abgeschlossen wurde und die entsprechenden Zahlungseingänge im ersten Quartal 2026 erfolgten, befindet sich ein weiteres Großprojekt derzeit in der Umsetzung.

„Die beiden Projekte zeigen, dass unsere Technologien auch in anspruchsvollen industriellen Anwendungen gefragt sind. Deutschland zählt zu den wichtigsten Industriestandorten Europas und bietet erhebliches Potenzial für moderne Lösungen in der Wasser- und Abwasseraufbereitung“, sagt De.mem-CEO Andreas Kröll.

De.mem liefert Spezialanlage für deutschen Maschinenbauer

Das Projekt, von dem De.mem erstmals im Quartalsbericht zum September 2025 berichtete, hatte ein Umsatzvolumen von rund 500.000 AUD (etwa 300.000 EUR). Die wesentlichen Zahlungseingänge erfolgten im ersten Quartal 2026. Gegenstand des Auftrags war die Entwicklung, Lieferung und Inbetriebnahme einer hochspezialisierten, vollautomatisierten Anlage zur Behandlung von Abwässern aus der Galvanikproduktion. Die Anlage wurde in einem Produktionswerk in Süddeutschland installiert und ist auf die hohen Anforderungen industrieller Fertigungsprozesse ausgelegt.

Auftraggeber war ein größeres deutsches mittelständisches Unternehmen, das Präzisionsmaschinen – darunter Schleifmaschinen – entwickelt, produziert und sowohl auf dem deutschen Markt als auch international vertreibt. Mit der neuen Anlage kann das Unternehmen seine Prozesse zur Abwasserbehandlung effizienter und nachhaltiger gestalten sowie die Einhaltung anspruchsvoller Umweltstandards sicherstellen.

Das erfolgreich abgeschlossene Projekt unterstreicht die Kompetenz von De.mem im Bereich maßgeschneiderter Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen für industrielle Anwendungen. Insbesondere die Kombination aus Automatisierung, Prozesssicherheit und technologischer Spezialisierung stärkt die Position des Unternehmens in anspruchsvollen Branchen wie der Oberflächen- und Galvanotechnik.