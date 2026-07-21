DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf prognostizierte in einem Ausblick am Dienstag eine solide Quartalsbilanz des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche. In Europa dürften die Endabnehmermärkte moderat gewachsen sein, sowohl bei Zugmaschinen als auch bei Aufliegern und Anhängern./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

