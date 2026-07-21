DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Nicolai Kempf am Dienstag. Herausgeragt hätten die Auftragseingänge des Nutzfahrzeugherstellers. Mit höheren Prognosen der Schweden für den Lkw-Markt in der Europäischen Union sei nicht zu rechnen gewesen, eher schon für den nordamerikanischen Markt./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 30,66EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 321

Kursziel alt: 321

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

