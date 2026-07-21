Goldpreis erholt sich - Höchster Stand seit einer Woche

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Dienstag gestiegen. Am Markt wurde auf niedrigere Ölpreise und damit sinkende Inflationserwartungen verwiesen. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.064 US-Dollar gehandelt und damit 56 Dollar höher als am Vortag. Zeitweise stieg die Notierung bis auf 4.084 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit einer Woche.

Nachdem steigende Ölpreise die Inflationserwartungen in den vergangenen Tagen nach oben getrieben hatten, was für Zinserhöhungen durch große Notenbanken wie die US-Notenbank Fed oder die Europäische Zentralbank (EZB) spricht, hat sich die Lage zuletzt geändert. Die Zinsspekulationen haben mit einem Rückgang der Ölpreise etwas nachgelassen. Die Finanzmärkte setzten trotz jüngster Militärschläge der USA gegen den Iran stärker auf eine Verhandlungslösung.