RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing vor den Quartalsbilanzen aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Boeing werde die Prognose für die freien operativen Barmittel in diesem Jahr wohl nicht erhöhen, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl Boeing als auch Airbus dürften sich aber deutlich positiv äußern zu den Lieferketten und den Auslieferungen./bek/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 02:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 184,8EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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