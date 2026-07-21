Buchungen nachhaltiger Ferienunterkünfte im Sommer in wichtigen europäischen Märkten mehr als verdoppelt

GLATTBRUGG, Schweiz, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Interhome, Europas führender Ferienhaus-Spezialist, startet seine Reihe „Trends bei Sommerbuchungen nachhaltiger Ferienunterkünfte". Die neue, regelmäßig erscheinende Analyse basiert auf den eigenen Buchungsdaten und untersucht, wie sich Nachhaltigkeit in wichtigen europäischen Ferienhausmärkten entwickelt.

Auf Basis der Anreisedaten für Aufenthalte zwischen Juni und September zeigt die Analyse für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Schweiz, dass sich die Buchungen nachhaltiger Unterkünfte für die Sommermonate zwischen den Jahren 2020 und 2025 mehr als verdoppelt haben. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Buchungen nachhaltiger Ferienunterkünfte an den Sommerbuchungen von Interhome von 16,7 % auf 29,5 %. Das entspricht einem Plus von 12,8 Prozentpunkten und deutet auf einen strukturellen Wandel in der Nachfrage nach Ferienunterkünften im Sommer hin.

Geschwindigkeit und Ausprägung dieser Entwicklung unterscheiden sich je nach Markt. 2025 verzeichnete Italien mit 40,1 % den höchsten Anteil an Buchungen nachhaltiger Ferienunterkünfte, gefolgt von Deutschland (36,1 %) und der Schweiz (35,9 %), während Spanien (29,3 %) und Frankreich (16,1 %) unterschiedliche Entwicklungsstadien der Märkte widerspiegeln.

Bei den verschiedenen Nachhaltigkeitsmerkmalen erzielte Recycling zwischen den Jahren 2020 und 2025 in allen fünf Märkten die stärksten kumulierten Zuwächse, mit besonders deutlichen Anstiegen in Frankreich, Italien und Spanien. E-Ladestationen verzeichneten den stärksten Zuwachs in Frankreich und der Schweiz, während Solarenergie vor allem in Italien und Spanien zulegte.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit in den Ländern unterschiedlich voranschreitet - sowohl beim aktuellen Buchungsanteil nachhaltiger Ferienunterkünfte als auch bei der Zunahme der einzelnen Nachhaltigkeitsmerkmale.

„Unser Anspruch ist es, Veränderungen im Ferienhausmarkt nicht nur wahrzunehmen, sondern sie aktiv mitzugestalten", sagt Jörg Herrmann, CEO von Interhome. „Deshalb starten wir diese Reihe: Wir möchten regelmäßig datenbasierte Einblicke liefern und so eine fundiertere Diskussion über die Zukunft einer nachhaltigen Ferienhausvermietung und nachhaltigen Reisens unterstützen."