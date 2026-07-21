SanDisk Corporation Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 21.07.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SanDisk Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,07 % verkraften.

Die SanDisk Corporation Aktie notiert aktuell bei 1.320,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,88 % zugelegt, was einem Anstieg von +85,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +2,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.320,00€, mit einem Plus von +6,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -14,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,25 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Minus von -11,07 %.

Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,31 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,62 % 1 Monat -33,25 % 3 Monate -11,07 % 1 Jahr -11,07 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 21.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 195,48 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.