Neuer Airbus-Zoff: Boeing fordert Aufklärung über Milliardenkredit

Boeing hat die US-Regierung aufgefordert, die Europäische Union zu mehr Transparenz hinsichtlich eines Kreditpakets in Höhe von 3 Milliarden Euro (3,43 Milliarden US-Dollar) an Airbus zu drängen. Dies lässt die potenziellen Handelsspannungen wieder aufleben, nur wenige Tage nachdem beide Seiten einen Waffenstillstand bei den Zöllen im Streit um Flugzeugsubventionen verlängert hatten. In einem Brief an den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, der Reuters vorliegt, erklärte Boeing, man sei überrascht gewesen von einer Ankündigung der Europäischen Investitionsbank, der EU-Kreditinstitution, vom 29. Juni, nur vier Tage nachdem die EU die Verlängerung des Waffenstillstands unterstützt hatte.

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Es forderte den USTR auf, von der EU eine "vollständige Aufstellung der Bedingungen dieses Darlehens" anzufordern und zu erklären, warum es mit dem Waffenstillstandsabkommen von 2021 vereinbar sei, das einen "offenen und transparenten Prozess" vorsah. Die EIB erklärte, sie finanziere jedes Jahr Tausende von Unternehmen und bestritt, Airbus ungewöhnliche Unterstützung angeboten zu haben. Ein Sprecher sagte dazu: "Es handelt sich um ein normales Darlehen mit Kapitalertragszinsen, das Teil der gesamten Finanzierungstätigkeit der EIB ist." Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme ab.

Boeing und Airbus führen seit fast zwei Jahrzehnten einen Streit über staatliche Beihilfen. Die USA und die EU warfen sich gegenseitig vor, ihre Flugzeughersteller unfair zu subventionieren. Daraus entstanden Strafzölle auf Waren im Wert von Milliarden US-Dollar. Erst 2021 vereinbarten beide Seiten einen fünfjährigen Waffenstillstand und setzten die Zölle aus. Vor wenigen Tagen wurde dieser Waffenstillstand erneut verlängert. Die erste Tranche über 1 Milliarde Euro wurde bereits unterzeichnet. Das Geld soll Forschung und Entwicklung bis 2030 finanzieren – unter anderem für Verkehrsflugzeuge, Verteidigung, Raumfahrt und neue Technologien in Frankreich, Deutschland und Spanien.

Boeing argumentiert nun, dass die EU offenlegen müsse, zu welchen Zinssätzen das Darlehen vergeben wird, welche Laufzeiten gelten, ob besondere Vergünstigungen enthalten sind, und ob dies mit dem Transparenzversprechen aus dem Abkommen von 2021 vereinbar ist. Die Europäische Investitionsbank betont, dass Airbus keine Sonderbehandlung erhalte. Nach Angaben der EIB handelt es sich um ein normales verzinsliches Darlehen im Rahmen ihrer üblichen Finanzierungstätigkeit. Die Bank finanziere jedes Jahr Tausende Unternehmen. Auch wenn die EIB von einem normalen Kredit spricht, ist die Größenordnung bemerkenswert:

Es handelt sich um das größte Unternehmenskreditpaket, das die Europäische Investitionsbank jemals genehmigt hat. Airbus selbst sprach von sehr wettbewerbsfähigen Konditionen und großer finanzieller Flexibilität. Das Geld soll Europas technologische Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und China stärken. Bislang fordert Boeing lediglich mehr Transparenz. Weder der US-Handelsbeauftragte noch die EU-Kommission haben offiziell reagiert. Sollte Washington jedoch zu dem Schluss kommen, dass das Darlehen gegen den Waffenstillstand verstößt, könnte der jahrelange Subventionsstreit erneut aufflammen – mit dem Risiko neuer handelspolitischer Spannungen zwischen den USA und der Europäischen Union.

Für Anleger dürfte kurzfristig weniger das Darlehen selbst entscheidend sein als die politische Dimension. Sollte der Streit eskalieren, könnte dies sowohl Boeing als auch Airbus belasten. Gleichzeitig zeigt das Kreditpaket, dass Europa seine Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie gezielt mit langfristigem Kapital stärken will.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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