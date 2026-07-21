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    Anleger verlieren den Appetit

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    Krankheitsausbruch in den USA reißt Restaurant-Aktien runter

    Aktien von Cava, Chipotle und Sweetgreen rutschen ab, bei Taco Bell brechen die Besucherzahlen ein. Ein Cyclospora-Ausbruch in den USA wird plötzlich zum Börsenproblem.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyclospora-Ausbruch belastet Restaurantaktien stark
    • Geschnittener Eisbergsalat von Taylor Farms im Fokus
    • Cava, Chipotle und Sweetgreen erleiden Kursverluste
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Anleger verlieren den Appetit - Krankheitsausbruch in den USA reißt Restaurant-Aktien runter
    Foto: Guillermo Arias - AP

    Ein Krankheitsausbruch in den USA setzt mehrere Restaurant-Aktien unter Druck. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind mindestens 6.700 Menschen an Cyclospora erkrankt, einem Parasiten, der schwere Magen-Darm-Beschwerden auslösen kann. Im Zentrum der Ermittlungen steht geschnittener Eisbergsalat aus Zentralmexiko, der von Taylor Farms geliefert wurde. Die Behörden raten weiter davon ab, zurückgerufenen Eisbergsalat zu essen.

    Für Anleger wird der Fall brisant, weil die Verunsicherung längst in den Restaurants angekommen ist. Einige Verbraucher meiden Salate und Blattgemüse, kleinere Betreiber nahmen entsprechende Gerichte vorübergehend von der Karte. Auch große Ketten reagieren. Taco Bell entfernte nach eigenen Angaben verdächtigen Salat aus betroffenen Filialen, Walmart nahm vorsorglich mehrere Salatmischungen der Eigenmarke Marketside aus Filialen in 27 Bundesstaaten.

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    An der Börse traf die Angst vor einem Nachfrageknick vor allem Restaurantketten, die stark mit frischen Zutaten und Salatprodukten verbunden werden. Die Cava-Aktie brach am Montag um 7,8 Prozent ein, Chipotle verlor 3,8 Prozent, Sweetgreen gab um rund 6 Prozent nach. Besonders deutlich zeigen sich die Folgen bei Taco Bell: Laut Placer.ai lagen die Besucherzahlen der Kette am Freitag um 18,9 Prozent unter dem bisherigen Freitag-Durchschnitt des Jahres. Auch bei Chopt, Chipotle und Cava gingen die Kundenfrequenzen zurück.

    Die Lage bleibt unübersichtlich. Zwar stellte sich ein Labortest, der Taylor-Farms-Salat belastete, später als falsch-positiv heraus. Die FDA hält aber an ihrer Einschätzung fest, dass der Ausbruch weiter mit geschnittenem Eisbergsalat aus Betrieben von Taylor Farms in Zentralmexiko zusammenhängt. „Die Rückverfolgungsuntersuchung der FDA und die Daten zum Ausbruch deuten weiterhin auf geschnittenen Eisbergsalat aus den Betrieben von Taylor Farms in Zentralmexiko hin“, erklärte die Behörde.

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    Für die Branche kommt der Ausbruch zur Unzeit. Viele Restaurantketten kämpfen ohnehin mit preissensiblen Kunden, nachdem starke Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren die Nachfrage belastet hatten. Analysten rechnen zwar bislang nicht mit langfristigen Schäden für Taco Bell oder andere Ketten. Kurzfristig könnte die Unsicherheit aber Umsatz kosten und die Ergebnisse über ein bis zwei Quartale belasten. Für Anleger bleibt damit die Frage, ob der Salat-Schock nur ein vorübergehender Imageschaden ist – oder ob er die ohnehin angeschlagene Restaurant-Nachfrage weiter trifft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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