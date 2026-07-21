UBS stuft Befesa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das zweite Quartal des Industrie-Recyclers liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029 habe er jedoch in Erwartung höherer Rohstoffpreise um bis zu 10 Prozent erhöht./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 35,75EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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