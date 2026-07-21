Dobrindt will sich nicht an Personalspekulationen beteiligen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion über die Nachfolge des zurückgetretenen CDU/CSU-Fraktionschefs Jens Spahn hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt Fragen zu seinem möglichen Interesse an dem Amt abgeblockt. Er verstehe das Interesse an dieser Frage, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er betonte aber, "dass ich zu diesen Personalspekulationen einfach keinen Beitrag leisten will und ich das gern in einem geordneten Verfahren sehen würde".

Dobrindt wird neben anderen Politikern als möglicher Nachfolger von Spahn gehandelt. Dieser war als Unionsfraktionschef im Bundestag zurückgetreten, nachdem er und sein Ehemann Daniel Funke mit Hilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen hatten. Mit dem Rückzug reagierte er auf die scharfe Kritik auch innerhalb der Union an seinem Verhalten.