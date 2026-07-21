🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChocoladefabriken Lindt & Spruengli AktievorwärtsNachrichten zu Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lindt senkt nach überraschend starkem Absatzrückgang Preise

    Für Sie zusammengefasst
    • Preiserhöhungen führten zu Absatzrückgang in Europa
    • Lindt senkt Preise und bietet kleinere Packungen
    • Nordamerika kräftig gewachsen Europa rückläufig
    Lindt senkt nach überraschend starkem Absatzrückgang Preise
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com

    KILCHBERG (dpa-AFX) - Lindt & Sprüngli hat sich im ersten Halbjahr trotz hoher Rohstoffkosten und einer schwachen Konsumstimmung behauptet. Die satten Preiserhöhungen führten aber in europäischen Märkten zu stärkeren Absatzverlusten als erwartet. Der Schokoladenhersteller reagiert nun teils mit Preissenkungen und kleineren Packungen. "Wir waren alle etwas überrascht von den Reaktionen in einigen Märkten", sagte Konzernchef Adalbert Lechner am Dienstag. In Deutschland, der Schweiz und Großbritannien hätten die Konsumenten - im Gegensatz zu früheren Jahren - nach den Preiserhöhungen deutlich vorsichtiger eingekauft.

    Im ersten Halbjahr steigerte der Hersteller von Lindorkugeln, Pralinés und Schoggihasen den Umsatz zwar organisch um 4,3 Prozent. Das war aber deutlich weniger als im gesamten letzten Jahr mit 12,4 Prozent. Und das Wachstum beruhte erneut vollständig auf höheren Verkaufspreisen. Um die stark gestiegenen Kosten insbesondere für Kakao auszugleichen, erhöhte Lindt die Preise im Zeitraum von Januar bis Juni gruppenweit um 11,8 Prozent, dies nach bereits happigen Aufschlägen im letzten Jahr. Gleichzeitig ging das Volumen-/Mix-Verhältnis um 7,5 Prozent zurück. Das bedeutet vereinfacht, dass deutlich weniger Produkte verkauft wurden. In Schweizer Franken ging der Umsatz wegen ungünstiger Währungseffekte um 0,9 Prozent auf 2,33 Milliarden Franken zurück.

    Besonders schwierig entwickelte sich der Kernmarkt Europa. Dort sank der Umsatz organisch um 2,1 Prozent. Neben den höheren Preisen belasteten ein schwaches Ostergeschäft, die verhaltene Konsumstimmung, weniger Reisende aus Asien und dem Nahen Osten sowie die Hitzewelle im Juni.

    Deutlich besser lief das Geschäft in Nordamerika. Dort legte der Umsatz organisch um 12,7 Prozent zu. Gefragt waren unter anderem Lindor-Produkte, dunkle Schokolade, Saisonartikel und Produkte der Marke Ghirardelli.

    Trotz des schwachen Mengenverlaufs konnte Lindt die Profitabilität leicht steigern. Der operative Gewinn (Ebit) stieg leicht auf 260,2 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,2 von 11,0 Prozent. Lindt begründete dies mit straffer Kostenkontrolle, Effizienzsteigerungen und optimierten Abläufen. Der Reingewinn nahm um 1,6 Prozent auf 191,7 Millionen Franken zu.

    Für das Gesamtjahr hält Lindt an seinen Zielen fest. Der Umsatz soll organisch um 4 bis 6 Prozent wachsen. Mittelfristig strebt der Konzern weiterhin ein jährliches organisches Wachstum von 6 bis 8 Prozent an. Im zweiten Halbjahr sollen sich die verkauften Mengen stabilisieren. Für 2027 strebt das Management wieder ein Absatzwachstum an.

    Um den Absatz zu stabilisieren, will Lindt in besonders preissensiblen Märkten die Preise ausgewählter Produkte korrigieren. Daneben setzt der Konzern auf kleinere und damit beim Kauf günstigere Packungen. So sollen Lindor-Produkte zusätzlich in Größen von 100 oder 137 Gramm angeboten werden. Ergänzend zur 500-Gramm-Packung ist etwa auch eine Variante mit 337 Gramm vorgesehen. Der Preis pro Kilogramm soll damit nicht grundsätzlich sinken, wohl aber der Betrag, den Kunden an der Kasse bezahlen müssen. Zusätzlich will Lindt enger mit den Händlern zusammenarbeiten, die Werbung verstärken und seine Spar- und Effizienzprogramme ausbauen.

    Von einer Rückkehr zum früheren Preisniveau geht Lindt trotz der zuletzt gesunkenen Kakaopreise nicht aus. Die laufende Kakaoernte sei nahezu perfekt ausgefallen, sagte Finanzchef Martin Hug. Die nächste Ernte dürfte jedoch schwächer sein. Zudem erwartet Lindt eine leicht steigende weltweite Nachfrage.

    An der Börse wurden die Zahlen mit Skepsis aufgenommen. Die Partizipationsscheine verloren zuletzt 3,6 Prozent. Zwar überraschte die verbesserte Marge positiv. Analysten warfen jedoch die Frage auf, ob Lindt nach den massiven Preiserhöhungen wieder zu nachhaltigem Absatzwachstum zurückfinden kann./to/uh/AWP/jha

    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

    -2,14 %
    -2,55 %
    +4,58 %
    -9,56 %
    -26,93 %
    -6,00 %
    +13,76 %
    +66,50 %
    +416,33 %
    ISIN:CH0010570759WKN:859568
    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 102.100 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie um -2,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bezifferte sich zuletzt auf 13,71 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108.770,00CHF.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lindt senkt nach überraschend starkem Absatzrückgang Preise Lindt & Sprüngli hat sich im ersten Halbjahr trotz hoher Rohstoffkosten und einer schwachen Konsumstimmung behauptet. Die satten Preiserhöhungen führten aber in europäischen Märkten zu stärkeren Absatzverlusten als erwartet. Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     