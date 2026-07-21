Alphabet, Microsoft, Oracle & Co.: So brutal verschuldet sind sie wirklich

Dass der Auf- und Ausbau von KI-Infrastruktur, insbesondere in Form von Rechenzentren, aber auch der dazugehörigen Energieversorgung Unsummen an Kapital verschlingt, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil, die von Hyperscalern in Aussicht gestellten Investitionsausgaben in Höhe von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr sind die Hauptursache nicht nur für den anhaltenden Boom am Gesamtmarkt, sondern insbesondere bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch der Boom hat auch seine Schattenseiten, denn die Verschuldung von Unternehmen wächst dadurch rasant an. Das beste Beispiel hierfür ist der SAP-Rivale Oracle, dessen Schulden zuletzt schneller als die Erlöse gewachsen sind. Inzwischen beträgt die Nettoverschuldung 135,5 Milliarden US-Dollar. Das macht mehr als ein Drittel des Börsenwertes aus und brachte dem Unternehmen vor wenigen Tagen ein Downgrade seiner Kreditwürdigkeit ein. Oracles Bonität ist nur noch eine Stufe von Ramsch-Niveau entfernt.

Oracle ist nicht der einzige Schuldenkönig

Oracle ist jedoch bei Weitem nicht das einzige Unternehmen, welches seine Unternehmensbilanz durch die hohen Ausgaben ruiniert. Auch Unternehmen, die in den vergangenen Jahren diszipliniert oder sogar vorbildlich gewirtschaftet haben, häufen inzwischen gigantische Schulden an.

So saß etwa Microsoft noch vor 5 Jahren auf einem gewaltigen Nettovermögen von knapp 48 Milliarden US-Dollar. Das hat inzwischen das Vorzeichen gewechselt – das Unternehmen steht jetzt unter dem Strich mit 47,2 Milliarden US-Dollar in der Kreide. Die langfristigen Verbindlichkeiten liegen bei 31,4 Milliarden US-Dollar, die Finanzierungsleasing-Verträge liegen sogar bei 75,5 Milliarden US-Dollar. Nicht anders sieht es bei Meta Platforms aus.

CEO Mark Zuckerberg, der mit der Entwicklung des Metaverse schon einmal einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag verbrannte, hat die Nettoverschuldung von Meta Platforms inzwischen auf 5,6 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen.

Das mag zwar deutlich weniger sein als bei Microsoft, aber auch hier befanden sich noch vor 5 Jahren über 51 Milliarden US-Dollar an Nettovermögenswerten in den Büchern – langfristige Verbindlichkeiten gab es keine. Die sind zuletzt aber auf fast 60 Milliarden US-Dollar angewachsen. Schon jetzt liegen die Zinskosten pro Quartal bei über einer halben Milliarde US-Dollar.

"Versteckte Verschuldung" bereits im Billionenbereich?

Geht es nach einer Studie des japanischen Finanzdienstleisters Nikkei liegt die tatsächliche Verschuldung aber noch um ein Vielfaches höher als das, was sich unmittelbar aus den Bilanzen ablesen lässt. Auf insgesamt 1,65 Billionen US-Dollar belaufen sich laut Nikkei gegenwärtig die "versteckten" schulden von Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Oracle.

Dieser Wert liegt laut den Autorinnen und Autoren der Studie um das Achtfache höher als noch vor vier Jahren und übersteigt die aus den Bilanzen ablesbare Verschuldung um 1,35 Billionen US-Dollar.

Als "versteckte Verschuldung" hat Nikkei unter anderem langfristige Leasing-Verträge für KI-Beschleuniger und Datenzentren, die noch gar nicht in Betrieb sind, identifiziert. Viele dieser Vereinbarungen besitzen einen Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.

Ein Beispiel hierfür sei Oracle, das im Rahmen des Stargate-Projekts (gemeinsam mit OpenAI), versteckte Schulden in Höhe von 273,3 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 30 Jahren angehäuft habe. Als weiteres Beispiel nennt Nikkei Meta Platforms. Dessen "versteckte Verschuldung" taxieren die Expertinnen und Experten auf inzwischen 420 Milliarden US-Dollar – mehr als drei Mal so viel als die tatsächlich in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

Allein für ein Rechenzentrum in Louisiana gibt der Social-Media-Konzern mehr als 50 Milliarden US-Dollar aus. Und das, obwohl CEO Zuckerberg zuletzt selbst eingeräumt hat, dass der Ertrag dieser ganzen Ausgaben noch nicht so richtig klar sei.

Fazit: Ohne Profitabilität wachsen die systemischen Risiken

Die wachsende Verschuldung einst finanziell solide wirtschaftender Unternehmen im Zuge des KI-Booms könnte noch zu einem gewaltigen Risiko für die Kredit- und damit auch die Aktienmärkte werden. In den vergangenen Wochen sind die Kosten für Kreditausfallversicherungen bereits spürbar angestiegen – vor allem SAP-Rivale Oracle nimmt hier eine unrühmliche Rolle ein. Aber auch für finanziell noch bestens aufgestellte Konzerne wie Nvidia haben Kreditversicherer zuletzt höhere Prämien abgerufen. Das zeigt eine wachsende Furcht vor einer systemischen Krise.

Gleichzeitig könnten die hohen Ausgaben den wirtschaftliche Aufschwung abwürgen, für den sie eigentlich sorgen – nämlich dann, wenn sie den Anleihenmarkt trocken legen und die dauerhaft Renditen in die Höhe treiben. So hat allein Alphabet in diesem Jahr bereits Anleihen im Wert von 85 Milliarden US-Dollar emittiert.

Die erfreuten sich zwar großer Beliebtheit, solche Summen müssen vom Markt aber auch dauerhaft absorbiert werden, sonst wächst die Konkurrenz zwischen Unternehmens- und Staatschulden, was die Finanzierungskosten und damit auch die Ausfallrisiken am Ende für alle in die Höhe treiben könnte. Das Spiel mit den Schulden wird jedenfalls zunehmend risikanter getrieben, umso mehr da noch nicht klar ist, wann und wie sich diese Ausgaben jemals rechnen sollen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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