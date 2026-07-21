🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Schuldenfalle KI

    1533 Aufrufe 1533 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon, Microsoft, Oracle & Co.: So brutal verschuldet sind sie wirklich

    Für KI-Investitionen nehmen Hyperscaler hohe Schulden in Kauf. Wie hoch diese tatsächlich sind, hat jetzt der japanische Finanzdienstleister Nikkei ausgerechnet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hyperscaler nehmen hohe Schulden für KI-Aufbau
    • Nikkei schätzt versteckte Schulden auf 1,65 Bio
    • KI-Schulden treiben Kreditkosten und Risiken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schuldenfalle KI - Amazon, Microsoft, Oracle & Co.: So brutal verschuldet sind sie wirklich
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    KI-Investitionen lassen Schulden steigen

    Dass der Auf- und Ausbau von KI-Infrastruktur, insbesondere in Form von Rechenzentren, aber auch der dazugehörigen Energieversorgung Unsummen an Kapital verschlingt, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Gegenteil, die von Hyperscalern in Aussicht gestellten Investitionsausgaben in Höhe von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr sind die Hauptursache nicht nur für den anhaltenden Boom am Gesamtmarkt, sondern insbesondere bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft!
    Short
    444,13€
    Basispreis
    4,20
    Ask
    × 8,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    350,90€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 8,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch der Boom hat auch seine Schattenseiten, denn die Verschuldung von Unternehmen wächst dadurch rasant an. Das beste Beispiel hierfür ist der SAP-Rivale Oracle, dessen Schulden zuletzt schneller als die Erlöse gewachsen sind. Inzwischen beträgt die Nettoverschuldung 135,5 Milliarden US-Dollar. Das macht mehr als ein Drittel des Börsenwertes aus und brachte dem Unternehmen vor wenigen Tagen ein Downgrade seiner Kreditwürdigkeit ein. Oracles Bonität ist nur noch eine Stufe von Ramsch-Niveau entfernt.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Oracle ist nicht der einzige Schuldenkönig

    Oracle ist jedoch bei Weitem nicht das einzige Unternehmen, welches seine Unternehmensbilanz durch die hohen Ausgaben ruiniert. Auch  Unternehmen, die in den vergangenen Jahren diszipliniert oder sogar vorbildlich gewirtschaftet haben, häufen inzwischen gigantische Schulden an.

    So saß etwa Microsoft noch vor 5 Jahren auf einem gewaltigen Nettovermögen von knapp 48 Milliarden US-Dollar. Das hat inzwischen das Vorzeichen gewechselt – das Unternehmen steht jetzt unter dem Strich mit 47,2 Milliarden US-Dollar in der Kreide. Die langfristigen Verbindlichkeiten liegen bei 31,4 Milliarden US-Dollar, die Finanzierungsleasing-Verträge liegen sogar bei 75,5 Milliarden US-Dollar. Nicht anders sieht es bei Meta Platforms aus. 

    CEO Mark Zuckerberg, der mit der Entwicklung des Metaverse schon einmal einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag verbrannte, hat die Nettoverschuldung von Meta Platforms inzwischen auf 5,6 Milliarden US-Dollar anwachsen lassen.

    Das mag zwar deutlich weniger sein als bei Microsoft, aber auch hier befanden sich noch vor 5 Jahren über 51 Milliarden US-Dollar an Nettovermögenswerten in den Büchern – langfristige Verbindlichkeiten gab es keine. Die sind zuletzt aber auf fast 60 Milliarden US-Dollar angewachsen. Schon jetzt liegen die Zinskosten pro Quartal bei über einer halben Milliarde US-Dollar.

    "Versteckte Verschuldung" bereits im Billionenbereich?

    Geht es nach einer Studie des japanischen Finanzdienstleisters Nikkei liegt die tatsächliche Verschuldung aber noch um ein Vielfaches höher als das, was sich unmittelbar aus den Bilanzen ablesen lässt. Auf insgesamt 1,65 Billionen US-Dollar belaufen sich laut Nikkei gegenwärtig die "versteckten" schulden von Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta Platforms und Oracle.

    Dieser Wert liegt laut den Autorinnen und Autoren der Studie um das Achtfache höher als noch vor vier Jahren und übersteigt die aus den Bilanzen ablesbare Verschuldung um 1,35 Billionen US-Dollar.

    Als "versteckte Verschuldung" hat Nikkei unter anderem langfristige Leasing-Verträge für KI-Beschleuniger und Datenzentren, die noch gar nicht in Betrieb sind, identifiziert. Viele dieser Vereinbarungen besitzen einen Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.

    Ein Beispiel hierfür sei Oracle, das im Rahmen des Stargate-Projekts (gemeinsam mit OpenAI), versteckte Schulden in Höhe von 273,3 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 30 Jahren angehäuft habe. Als weiteres Beispiel nennt Nikkei Meta Platforms. Dessen "versteckte Verschuldung" taxieren die Expertinnen und Experten auf inzwischen 420 Milliarden US-Dollar – mehr als drei Mal so viel als die tatsächlich in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten.

    Allein für ein Rechenzentrum in Louisiana gibt der Social-Media-Konzern mehr als 50 Milliarden US-Dollar aus. Und das, obwohl CEO Zuckerberg zuletzt selbst eingeräumt hat, dass der Ertrag dieser ganzen Ausgaben noch nicht so richtig klar sei.

    Fazit: Ohne Profitabilität wachsen die systemischen Risiken

    Die wachsende Verschuldung einst finanziell solide wirtschaftender Unternehmen im Zuge des KI-Booms könnte noch zu einem gewaltigen Risiko für die Kredit- und damit auch die Aktienmärkte werden. In den vergangenen Wochen sind die Kosten für Kreditausfallversicherungen bereits spürbar angestiegen – vor allem SAP-Rivale Oracle nimmt hier eine unrühmliche Rolle ein. Aber auch für finanziell noch bestens aufgestellte Konzerne wie Nvidia haben Kreditversicherer zuletzt höhere Prämien abgerufen. Das zeigt eine wachsende Furcht vor einer systemischen Krise.

    Gleichzeitig könnten die hohen Ausgaben den wirtschaftliche Aufschwung abwürgen, für den sie eigentlich sorgen – nämlich dann, wenn sie den Anleihenmarkt trocken legen und die dauerhaft Renditen in die Höhe treiben. So hat allein Alphabet in diesem Jahr bereits Anleihen im Wert von 85 Milliarden US-Dollar emittiert.

    Die erfreuten sich zwar großer Beliebtheit, solche Summen müssen vom Markt aber auch dauerhaft absorbiert werden, sonst wächst die Konkurrenz zwischen Unternehmens- und Staatschulden, was die Finanzierungskosten und damit auch die Ausfallrisiken am Ende für alle in die Höhe treiben könnte. Das Spiel mit den Schulden wird jedenfalls zunehmend risikanter getrieben, umso mehr da noch nicht klar ist, wann und wie sich diese Ausgaben jemals rechnen sollen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schuldenfalle KI Amazon, Microsoft, Oracle & Co.: So brutal verschuldet sind sie wirklich Für KI-Investitionen nehmen Hyperscaler hohe Schulden in Kauf. Wie hoch diese tatsächlich sind, hat jetzt der japanische Finanzdienstleister Nikkei ausgerechnet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     