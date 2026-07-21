Danaher-Zahlen belasten Sartorius deutlich

Umsatzseitig gab es bei Danaher nichts zu bemängeln, die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal wurden übertroffen. Mit dem operativen Ergebnis enttäuschte Danaher jedoch. Im vorbörslichen New Yorker Handel rutschten die Titel deshalb um annähernd 9 Prozent ab./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,19 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+35,01 % bedeutet.