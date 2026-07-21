🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    AKTIEN IM FOKUS

    521 Aufrufe 521 0 Kommentare 0 Kommentare

    Danaher-Zahlen belasten Sartorius deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Danaher-Quartalszahlen drücken Sartorius-Kurs
    • Aktien fielen bis auf 208 Euro Unterstützung 204
    • Danaher übertraf Umsatz operativ enttäuscht
    AKTIEN IM FOKUS - Danaher-Zahlen belasten Sartorius deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Quartalszahlen von Danaher haben am Dienstag um die Mittagszeit die Papiere des deutschen Konkurrenten Sartorius nach unten gezogen. Danaher-Zahlen bewegen den Kurs von Sartorius oft deutlich.

    Die im MDax notierten Anteile des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers sackten bis auf 208 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat. Zuletzt verloren sie noch etwas mehr als 9 Prozent auf rund 216 Euro. Charttechnisch trübt sich das Bild für den Kurs erheblich ein, wichtig wird nun die Unterstützung im Bereich 204 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX!
    Short
    33.648,06€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.674,48€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatzseitig gab es bei Danaher nichts zu bemängeln, die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal wurden übertroffen. Mit dem operativen Ergebnis enttäuschte Danaher jedoch. Im vorbörslichen New Yorker Handel rutschten die Titel deshalb um annähernd 9 Prozent ab./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,19 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+35,01 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Danaher-Zahlen belasten Sartorius deutlich Quartalszahlen von Danaher haben am Dienstag um die Mittagszeit die Papiere des deutschen Konkurrenten Sartorius nach unten gezogen. Danaher-Zahlen bewegen den Kurs von Sartorius oft deutlich. Die im MDax notierten Anteile des Göttinger Labor- …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     