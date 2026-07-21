AKTIEN IM FOKUS
Danaher-Zahlen belasten Sartorius deutlich
- Danaher-Quartalszahlen drücken Sartorius-Kurs
- Aktien fielen bis auf 208 Euro Unterstützung 204
- Danaher übertraf Umsatz operativ enttäuscht
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Quartalszahlen von Danaher haben am Dienstag um die Mittagszeit die Papiere des deutschen Konkurrenten Sartorius nach unten gezogen. Danaher-Zahlen bewegen den Kurs von Sartorius oft deutlich.
Die im MDax notierten Anteile des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers sackten bis auf 208 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat. Zuletzt verloren sie noch etwas mehr als 9 Prozent auf rund 216 Euro. Charttechnisch trübt sich das Bild für den Kurs erheblich ein, wichtig wird nun die Unterstützung im Bereich 204 Euro.
Umsatzseitig gab es bei Danaher nichts zu bemängeln, die Schätzungen der Analysten für das zweite Quartal wurden übertroffen. Mit dem operativen Ergebnis enttäuschte Danaher jedoch. Im vorbörslichen New Yorker Handel rutschten die Titel deshalb um annähernd 9 Prozent ab./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,19 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +0,69 %/+35,01 % bedeutet.
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.